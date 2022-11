Polly Bancroft exklusiv: Manchester United Women vor der Kurve mit neuer Rolle als „Leiterin des Frauenfußballs“ | Fußball Nachrichten

Die Ernennung von Polly Bancroft zur Leiterin des Frauenfußballs bei Manchester United hat sie zu einer der mächtigsten Führungskräfte im englischen Frauenfußball gemacht.

In dieser einzigartigen, brandneuen Rolle wird Bancroft dafür verantwortlich sein, United an die Spitze des europäischen Fußballs zu führen.

Bancroft begann den Prozess, um Manchester Uniteds erste Leiterin des Frauenfußballs zu werden, ähnlich wie bei jeder anderen Bewerbung.

„Ich habe die Anzeige gesehen!“ Sie sagte Sky Sports im exklusiven Interview. „Ich war sofort an der Größe der Rolle und den Möglichkeiten interessiert, die diese Marke hat, sowohl in Bezug auf die Teilnahme der ersten Frauenmannschaft an der Women’s Super League, aber auch im weiteren Sinne, die Kraft der Marke auf internationaler Ebene und die Kraft zum Guten, die es bringt.“

Bancroft war in den letzten zwei Jahren als General Manager für das Frauenteam von Brighton tätig, nachdem er zuvor für die UEFA und The FA gearbeitet hatte.

„Integration und Zusammenarbeit zu bringen, war meine Arbeitsweise [at Brighton]“, erklärt sie. „Auch bei Manchester United gibt es sicherlich Appetit darauf.

„Es gibt so viel Wissen und Erfahrung im Verein. Dieser Verein weiß, wie man Fußball macht.

„Und doch balanciert es dieses Verständnis von weiblichen Athleten und dem weiblichen Spiel mit dem Verständnis und Lernen auf der Seite der Männer aus. [It’s about] diese beiden Mischungen aus Spezialisierung und Erfahrung und bringen sie zusammen.“

Die Rolle der „Leiterin des Frauenfußballs“ ist innerhalb des Frauenfußballs ziemlich einzigartig, aber es ist eine Position, von der Bancroft glaubt, dass wir mehr Klubs in der WSL sehen werden, die diese übernehmen werden, da sie erkennen, dass sie ihr Verständnis des Männerfußballs nicht unbedingt genau darauf übertragen können die Frauen.

„Es gibt bestimmte Nuancen in Bezug auf die Arbeit mit Sportlerinnen. Wir spielen in einer anderen Liga, daher müssen bestimmte unterschiedliche Regeln und Vorschriften eingehalten werden. Es wird also kein Copy-and-Paste-Modell verwendet, sondern es geht darum, die Bedürfnisse zu verstehen des Spiels und in der Lage zu sein, darin zu navigieren.“

Bei United wird die Position eine Vorstandsposition sein, die sowohl geschäftliche als auch fußballerische Elemente kombiniert.

„Ich denke, die Rolle hat verschiedene Ebenen“, sagt Bancroft. „Natürlich geht es darum, sehr eng mit Marc zusammenzuarbeiten [Skinner], die Spieler und das Personal mit der ersten Mannschaft der Frauen. Aber auch auf dem ganzen Weg.

„Wir haben acht weibliche Teams im Club und wir haben auch gerade ein Emerging Talent Center eröffnet.

„Also unterstützt es all diese Frauen und Mädchen auf dem Weg und integriert den Frauenfußball dann weiter in den Verein. Es arbeitet mit der Rekrutierungsabteilung, den Vereinssekretären, der Handelsabteilung und der Rechtsabteilung zusammen.

„Und dann nehme ich an, dass die dritte Ebene mit den wichtigsten Interessengruppen des Fußballs zusammenarbeitet. Mit dem FA, den Sendern und unserem Fanclub zusammenarbeitet, um den Frauenfußball weiterzuentwickeln.“

Höhepunkte des Super-League-Spiels der Frauen zwischen Manchester United und Chelsea



Die Tatsache, dass der Frauenfußball mit jeder Saison wächst, bedeutet, dass viele der Herausforderungen, denen Bancroft in ihrer neuen Rolle begegnen könnte, noch nicht einmal offensichtlich sind.

Eine solche Änderung, die wahrscheinlich kommen wird, ist der Übergang der WSL von der Verwaltung durch den FA, was Chelsea-Managerin Emma Hayes gefordert hat.

„[We’re] intern nach unserer Rolle in diesen Gesprächen suchen. Wir haben Mitglieder im gesamten Club, die stark in verschiedenen Komitees innerhalb des FA involviert sind, und ich denke, wir haben eine hervorragende Rolle und eine gute Stimme … in diesen Gesprächen.

„Es gibt viel Dialog zwischen den Klubs und mit dem Verband über die beste Zukunft des Frauenfußballs. Alle setzen sich dafür ein, langfristig das beste Zuhause für den Frauenfußball zu finden.“

Das ist nur eine mögliche Entwicklung, die Bancroft in ihrer neuen Rolle angehen wird. Es gibt sicher noch andere Herausforderungen auf einer eher alltäglichen Ebene.

„Ich denke, weil die Breite der Rolle so groß ist – es ist Fußball und Nicht-Fußball, es geht darum, die Prioritäten auszuarbeiten, um die größte Wirkung zu erzielen.

„Ich finde [it’s about] in der Lage zu sein, sich der verschiedenen Anfragen bewusst zu sein, die eingehen, sei es im Marketing, bei der Rekrutierung und bei der Arbeit mit Mitarbeitern.

„Also denke ich, es geht nur darum, wirklich klar zu sein, was die Prioritäten sind, und dann an seinen Waffen festzuhalten und sein Wissen und seine Erfahrung einzusetzen, aber es auf eine gute Art und Weise zu tun.“

Unsere Auswahl von Ella Toones besten Momenten in der Women’s Super League, nachdem die Stürmerin eine Vertragsverlängerung mit Manchester United unterzeichnet hat



Natürlich wird es bei einem Verein von der Größe von Manchester United immer noch in erster Linie darauf ankommen, was auf dem Platz passiert.

In der WSL gab es drei Vierte in Folge, aber mit Mary Earps, Alessia Russo und Ella Toone stehen nun auch drei Euro-2022-Siegerinnen im Kader. Die Erwartungen werden nur noch höher.

„Es gab ein schnelles Wachstum. Dies ist die fünfte Saison in der neuen Ära.

„Wir sind ehrgeizig und wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen in den letzten Phasen jedes Wettbewerbs, an dem wir teilnehmen, mithalten.

In Bancroft könnte Manchester United das letzte Puzzleteil gefunden haben.

