Dit verhaal is een onderdeel van Welkom op Marsonze serie over de rode planeet.

Blijkt dat Mars een gevoel voor mode heeft, en het zit in een klassiek patroon: stippen. NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter-ruimtevaartuig, een oude bewoner van de planeet, legde een fascinerend beeld vast van zandduinen met opvallend ronde vormen.

MRO’s High Resolution Imaging Experiment (HiRise) -camera heeft er een paar gemaakt heerlijke duinen voor, waaronder enkele meer typisch halvemaanvormige duinen. “Zandduinen in vele soorten en maten komen veel voor op Mars. In dit voorbeeld zijn de duinen bijna perfect cirkelvormig, wat ongebruikelijk is”, schreef planetaire geoloog Alfred McEwen donderdag voor een HiRise-foto van de dag.

NASA/JPL/UArizona



Mars is een stoffige, zanderige, winderige plek, waardoor het een perfecte planeet is voor de vorming van zandduinen. Als je goed kijkt, zie je dat deze duinen geen exacte cirkels zijn. “Ze zijn nog steeds enigszins asymmetrisch, met steile hellingen aan de zuidkant. Dit geeft aan dat zand over het algemeen naar het zuiden beweegt, maar de wind kan variabel zijn”, zei McEwen.

De HiRise-camera wordt bediend vanuit de Universiteit van Arizona. MRO brak eind november vorig jaar de duinen. Onderzoekers bestudeerden het gebied om te controleren op seizoensveranderingen in de vorstdekking. Deze afbeelding laat zien dat vorst afwezig is in het landschap.

Marsbeelden zoals deze zien er misschien buitenaards uit, maar ze tonen een verband tussen onze twee planeten. We hebben schilderachtige duinen hier op aarde, ook die soortgelijke verhalen vertellen over de wind en de wisseling van de seizoenen. Op beide planeten is genoeg moois te vinden.