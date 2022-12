Polizisten unter 6 bei Feuergefechten im ländlichen Australien getötet

Sydney

CNN

—



Zwei Polizisten wurden am Montag in einem Hinterhalt vor einem Haus im ländlichen Nordosten Australiens erschossen, was einen stundenlangen Schusswechsel auslöste, der mit dem Tod aller drei mutmaßlichen Schützen endete, teilte die Polizei von Queensland mit.

Die Polizei nannte die beiden getöteten Beamten Constable Matthew Arnold (29) und Constable Rachel McCrow (26). Ein 58-jähriger Zivilist wurde bei dem Vorfall ebenfalls getötet, teilte die Polizei mit.

Die Polizeikommissarin von Queensland, Katarina Carroll, sagte am Dienstag, vier Polizisten seien während einer Suche nach einer vermissten Person zu dem abgelegenen Anwesen in Wieambilla, etwa 300 Kilometer (186 Meilen) nordwestlich von Brisbane, gegangen.

Als sie ankamen, wurden sie von drei Schützen „überfallen“, sagte Carroll. Arnold und McCrow starben sofort an Schussverletzungen, während die beiden anderen Beamten später mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden.

„Meiner Meinung nach hatten diese beiden Offiziere keine Chance. Die Tatsache, dass zwei lebend herausgekommen sind, ist ein Wunder“, sagte Carroll.

Insgesamt 16 allgemeine Polizeibeamte reagierten auf die Szene, um die Leichen der unter Beschuss stehenden Beamten zu bergen, teilte die Polizei mit.

Ein Special Emergency Response Team der Polizei feuerte dann während eines vierstündigen Feuergefechts mit den Verdächtigen, das mit dem Tod der mutmaßlichen Schützen endete – zwei Männer und eine Frau, teilte die Polizei mit.

„Bei dem, was passiert ist, waren beträchtliche Waffen im Spiel“, sagte Carroll.

Am Dienstag sagte der australische Premierminister Anthony Albanese: „Alle Australier werden heute Morgen mit der Familie der Polizisten trauern, die im Dienst ihr Leben verloren haben, und anderer, die verletzt wurden.“

„Die Polizei setzt jeden Tag ihr Leben für ihre australischen Landsleute aufs Spiel, und diese tragische Nachricht wird im ganzen Land tief empfunden werden“, sagte er.