Potsdam. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) fordert stationäre Grenzkontrollen, um illegale Einreisen einzudämmen. Anita Kirsten, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg (GdP), glaubt nicht. Im Interview erklärt sie, warum feste Grenzkontrollen nichts an der Zahl der Flüchtlinge ändern werden.

Warum sind Sie Polizist? gegen feste Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze?

Anita Kirsten: Die Frage ist, was genau Sie mit der Einrichtung von Grenzkontrollen erreichen wollen. Will man Schmuggel und mafiöse Strukturen im Menschenhandel bekämpfen, macht die Einrichtung stationärer, planbarer und identifizierbarer Polizeikontrollpunkte wenig Sinn. Die Grenze Brandenburgs zu Polen ist rund 460 Kilometer lang. Entlang dieser Grenze kann die Bundespolizei, die in erster Linie für die Grenzkontrollen zuständig ist, unmöglich genügend Personal zur Verfügung stellen, um die gesamte Grenze zu kontrollieren.

Der Meinung ist auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen damit die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge reduziert werden kann.

In der Praxis funktioniert dieser Plan nicht und bindet enorme personelle Ressourcen. Jeder Migrant, der an der Grenze aufgegriffen wird und einen Schutzantrag stellt, also um Asyl bittet, muss an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weitergeleitet werden, unabhängig davon, woher er kommt. Für die Bundespolizei besteht keine rechtliche Möglichkeit, einen Schutzsuchenden bei einer Grenzkontrolle abzuweisen. Wir können die Leute nicht einfach zurückschicken.

Die Menschen werden wenige Meter von der Grenze entfernt ausgesetzt

Aber gilt unerlaubtes Eindringen nicht als Straftat?

Stimmt, deshalb muss die Bundespolizei Strafanzeige gegen die Menschen erstatten, die einreisen und einen Asylantrag stellen. Doch diese Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise werden von der Staatsanwaltschaft regelmäßig sofort eingestellt, weil das humanitäre Völkerrecht die Bestrafung der unerlaubten Einreise von Flüchtlingen verbietet.

Fühlen sich Schmuggler durch das Fehlen von Grenzposten nicht ermutigt?

Schmuggelkriminalität ist ein komplexes, international vernetztes und sehr dynamisches Kriminalitätsphänomen. Diese Mafia-Netzwerke nutzen Land-, Wasser- und Luftwege mit ständig wechselnden Schmugglern. Der Kurier, der an der Grenze kontrolliert wird, trägt das größte Risiko, ist aber nie der Leiter dieses Netzwerks. Nur wenige Meter von der polnischen Grenze zu Deutschland entfernt werden derzeit Menschen ausgesetzt und angewiesen, sich zu melden. Kontrollen auf dem Territorium Polens können nur von polnischen Kollegen durchgeführt werden.

Was passiert, wenn die Polizei Flüchtlinge an der Grenze kontrolliert?

Wenn wir Flüchtlingen begegnen oder sie aus unmenschlichen Transportmitteln befreien können, schreibt das Wort „Asyl“ den Vorgang vor. Für unsere Kolleginnen und Kollegen heißt das, wenn möglich, persönliche Daten zu erfassen, Fingerabdrücke zu nehmen und Fragen zur Herkunft zu stellen. Anschließend erfolgt die Weiterleitung an die Bundesbehörde im Landesinneren, mit oder ohne Begleitung. Das Asylverfahren läuft dann beim BAMF.

Derzeit kommen viele Flüchtlinge über die Belarus-Route

Was für Menschen kommen derzeit dort an? Woher kommst du?

Nach grenzpolizeilichen Erkenntnissen der Bundespolizei werden immer mehr Menschen per One-Way-Ticket von verschiedenen identifizierten Flughäfen mit russischen und weißrussischen Touristenvisa sowie Visa zu Ausbildungs- und Studienzwecken nach Russland und Weißrussland geflogen. Diese Menschen kommen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Indien, China, Pakistan und verschiedenen afrikanischen Ländern. Dies ist die sogenannte Weißrussland-Route. Organisierte kriminelle Banden, vor allem aus Polen, der Ukraine, Georgien, Usbekistan und der Slowakei, betreiben den Schmuggel über Polen bis zur deutschen Grenze.

Was würde eine stationäre Grenzkontrolle für die Personalsituation der Polizei bedeuten?

Wir brauchen Polizisten an den stationären Grenzkontrollen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Gleichzeitig benötigen wir noch mehr Personal für die Schleierfahndung, da die Grenze weiterhin durchlässig bleibt. Darüber hinaus ist es nicht möglich, Grenzkontrollausrüstung wie Container oder Suchfahrzeuge in kürzester Zeit bereitzustellen.

Für dauerhafte Grenzkontrollen gibt es nicht genügend Polizisten

Hat die Polizei überhaupt genug Personal dafür?

Die aktuelle Lage an der Grenze stellt die Polizei Brandenburg vor eine personelle Herausforderung. Wir haben derzeit zu wenige Polizisten. Nach aktuellen Berechnungen fehlen uns rund 500 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen, um die tägliche Arbeit bewältigen zu können, sowohl in der Kriminalpolizei als auch im Sicherheits- und Rotationsdienst. Vor allem in den grenznahen Regionen des Landes kämpfen wir seit Längerem mit einem erhöhten Personaldefizit. Es steht außer Frage, dass Menschen, die über die Grenze kommen und Schutz suchen, geholfen werden muss. Aber wir als Polizei werden dieses Kernproblem nicht lösen können.

Was fordern Sie stattdessen?

Anstelle des ineffektiven Einsatzes von Ressourcen für stationäre Grenzkontrollen kommt es neben der Verschärfung der verdeckten Fahndung im Grenzraum vor allem auf die Nutzung internationaler Kooperationsansätze zur Bekämpfung der Schmuggelstrukturen an. Die Lieferdienste der kriminellen Schmuggler sind Teil des Problems, und das beginnt nicht erst am polnischen Grenzzaun in den Wäldern. Im Falle der Weißrussland-Route ist eine grenzpolizeiliche Zusammenarbeit mit Russland und Weißrussland wegen des Krieges nicht möglich. Daher müssen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission massiven Druck auf die Abflugländer, die Flughafenbetreiber, die beteiligten Fluggesellschaften und die beteiligten Reisebüros ausüben, damit ein Transport nach Russland nicht mehr möglich ist .

