Schäden in Frankreichs Hauptstadt Paris nach Ausschreitungen durch Polizeigewalt. Foto

Unruhen in Frankreich: Über eine Milliarde Euro Schaden

Während die Gewalt nach einer tödlichen Verkehrskontrolle langsam nachlässt, fürchtet Frankreichs Arbeitgeberverband die finanziellen Folgen – auch für den Tourismus.

Der Arbeitgeberverband schätzt den Schaden durch die anhaltenden Unruhen in Frankreich auf über eine Milliarde Euro. „Es ist noch zu früh, eine genaue Zahl zu nennen, aber wir liegen bei über einer Milliarde Euro, ohne Berücksichtigung der Schäden für den Tourismus“, sagte der Chef des französischen Arbeitgeberverbands Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, der Zeitung „Le Parisien“. “ am Montagabend.

Über 200 Geschäfte wurden vollständig geplündert, 300 Bankfilialen zerstört und 250 Tabakläden beschädigt. Die Randalierer gingen mit absoluter Gewalt vor und stahlen sogar die Registrierkasse, bevor sie sie in Brand steckten. „Die weltweit verbreiteten Videos der Unruhen schädigen das Image Frankreichs“, sagte der Arbeitgeberchef. „Es ist immer schwer zu sagen, ob die Auswirkungen von Dauer sein werden, aber in diesem Sommer wird es sicherlich einen Rückgang der Buchungen geben, obwohl die Saison vielversprechend war.“ Einige Aufenthalte wurden bereits storniert.

Auch in den Vororten gebe es Probleme, aber auch dort komme die Wirtschaft in Schwung und letztlich deute die Unruhe auf ein Problem mit der staatlichen Autorität hin, sagte der Arbeitgeberverbandschef. „Es gibt eine aufrührerische Minderheit in den Vororten, aber eine schweigende Mehrheit, die arbeitet und zum wirtschaftlichen Wohlstand des Landes beiträgt.“

Seit dem Tod der 17-jährigen Nahel durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag wird Frankreich vor allem nachts von massiven Ausschreitungen erschüttert. Immer wieder kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Randalierern. Seit Beginn der Unruhen wurden im ganzen Land mehr als 3.000 Menschen festgenommen.

dpa