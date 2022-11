Polizeigewalt: Polizeieinsatz im Wrangelkiez: falsch fixiert (nd-aktuell.de)

Foto: dpa/Paul Zinken

Am 21. August verlor ein unbewaffneter junger Schwarzer in Kreuzberg bei einem Polizeieinsatz das Bewusstsein. In einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Niklas Schrader und Ferat Koçak von der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus räumt die Innenverwaltung nun im Namen der Polizei Fehler ein, wenn auch nur indirekt.

Das Haus von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hält weitgehend an seiner früheren Schilderung des Geschehens fest: Die zu kontrollierende Person wankte unbekleidet über die Straße, vier Beamte der Brenn- und Präsenzeinheit (BPE) alarmierten die Feuerwehr zur medizinischen Hilfe aus Sorge um seinen Gesundheitszustand. Weil Bubacar G. „körperlich und verbal aggressiv“ gegenüber den Polizeikräften geworden sei, ließen ihn die Beamten „zur Gefahrenabwehr“ am Boden festnageln.

G. hingegen habe „nd“ gemeldet, dass er an der Ecke Falckensteinstraße/Ecke Wrangelstraße auf den Straßenrand gepinkelt habe, als die BPE-Einheit ihn nach Drogen durchsuchen wollte. „Also nahm ich meine Tasche ab. Dann haben sie mich angegriffen“, sagte der 24-Jährige. Die Polizei habe seine Hände gepackt, „aber meine Hand ist gebrochen und ich habe dort eine große Wunde.“ Dann wurde er zu Boden geschleudert.

Was dann passiert, ist in einem Video eines Zuschauers zu sehen, das »nd« vorliegt. Ein Beamter kniet offensichtlich auf dem unteren Nacken des Opfers, bis er das Bewusstsein verliert. Laut Innenverwaltung gehört diese Art der Fixierung „mit Hilfe des Knies an Brust, Rücken oder Nacken“ „nicht zur polizeilichen Ausbildung“. Die Linken-Politiker Schrader und Koçak sind überrascht, warum die Beamten Bubacar G mit einem scheinbar ungewöhnlichen Griff anfassen. “, schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung.

Ein weiterer Polizist kniet sich auf Gs Unterschenkel und zieht kurz seinen Elektroschocker, ein dritter sogar seine Waffe. Dass bei einem Einsatz gegen eine nackte und mutmaßlich betrunkene Person lebensgefährliche Waffen ins Spiel kommen, begründet die Polizei weiterhin mit der „mit der Zeit immer emotionaler werdenden Ansammlung von herumstehenden Menschen“. In der Originalfassung berichtete die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage sogar, dass ein Fahrrad in Richtung der Beamten geworfen worden sei. Davon ist in der aktuellen Antwort keine Rede mehr, ein Fahrrad wurde einfach „auf den Boden geworfen“.

Folgt man dem Bericht eines Augenzeugen, übertreibt die Innenverwaltung weiter. David von der Initiative Wrangelkiez United beobachtete den Einsatz und berichtete „nd“, dass nur eine Person geschrien habe. Der Rest der Anwesenden kritisierte die Maßnahme und schlug Alarm, als Bubacar ohnmächtig wurde, „aber alle hielten Abstand“. „Die Rechtfertigung für das Ziehen von Schusswaffen bleibt nebulös und wenig überzeugend“, kritisieren Niklas Schrader und Ferat Koçak. „Deeskalation sieht anders aus.“

Für die an dem Einsatz beteiligten Beamten ergeben sich bisher keine Konsequenzen. Die Innenverwaltung schreibt, es gebe „keine Anhaltspunkte für die Einleitung behördlicher Konsequenzen“. Stattdessen wird gegen G. wegen Widerstands gegen Ordnungskräfte ermittelt. Schrader und Koçak fordern eine gründliche Aufklärung, etwa durch den Polizeikommissär Alexander Oerke, an den sich G. gewandt hat. Auf Nachfrage von nd sagte Oerke, er habe die Polizei um eine Aussage gebeten und die Staatsanwaltschaft habe Bodycam-Aufnahmen der Beamten sichergestellt. Mehr könne er im Moment nicht sagen.

Der Vorfall wirft grundsätzliche Fragen zu den sogenannten kriminalitätsgefährdeten Orten (KBO) auf. Im Wrangelkiez und den vier anderen KBOs kann die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen. Die von ihr schließlich angezeigten Straftaten beziehen sich fast ausschließlich auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Straftaten im Bereich des Aufenthalts- und Asylgesetzes. Schwarze berichten immer wieder von Racial Profiling.