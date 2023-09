Die Umstände, unter denen Adama Traoré 2016 nach seiner Festnahme starb, sind noch unklar. Der Verdacht liegt nahe, dass das so bleiben soll.

PARIS taz | Es soll kein Verfahren zu den Umständen des verdächtigen Todes von Adama Traoré kurz nach seiner Festnahme im Juli 2016 in Beaumont-sur-Oise nördlich von Paris geben. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts behördlicher Gewalt mit Todesfolge wurde nach sieben Jahren eingestellt. Das entschied die französische Justiz am Freitag. Damit macht sie es sich in einem komplizierten Fall etwas zu einfach.

Der 24-jährige Adama Traoré wurde zunächst Opfer einer Verwechslung, als er am 19. Juli 2016 nach einer kurzen Verfolgungsjagd von drei Gendarmen verhaftet und zu einem Polizeiposten in Persan im Département Oise gebracht wurde. Berichten zufolge hatten sie es auf seinen Bruder Bagui abgesehen, der von den Behörden wegen des Verdachts der Erpressung gesucht wurde. Es war extrem heiß an diesem Sommertag. Kann das allein erklären, warum Adama Traoré nach zwei Stunden Haft tot aufgefunden wurde?

In den letzten sieben Jahren haben forensische Berichte und Gegenberichte sehr unterschiedliche Versionen geliefert. Es bestand jedoch der dringende Verdacht, dass Traoré während der Festnahme am Boden lag und nicht atmen konnte. Die Beamten bestätigten zunächst, dass er selbst angab, nicht atmen zu können.

In einer ersten Stellungnahme sagten die Gendarmen, drei von ihnen hätten sich auf ihn gestürzt, um ihn zu zähmen. Diese Aussage wurde später auf Druck der Anwälte dementiert und zurückgezogen.

gegen die Entscheidung Berufung einlegen

Adama Traorés Familie und Freunde sind empört. Da sie dieses Ergebnis der Ermittlungen nicht akzeptieren wollen, haben sie für kommenden Dienstag eine Protestkundgebung angekündigt. Ihr Anwalt plant, gegen den Gerichtsbeschluss Berufung einzulegen. Für sie – und auch für die Anti-Rassismus-Bewegung und andere Bürgerrechtler – ist Adama Traoré ein Beispiel für Gewalt durch die Strafverfolgungsbehörden.

Aber kein George Floyd. Sein Tod im Jahr 2020 in Minneapolis bei einer scheinbar unbegründeten, brutalen Festnahme hatte zu einer Gerichtsverhandlung und einer Verurteilung der beteiligten Polizisten geführt.

Im Fall Floyd war ein Video besonders schockierend, bei Traoré handelt es sich eher um den offensichtlichen Versuch, eine für die Behörden peinliche Affäre schnellstmöglich zu vertuschen.

Die Anwälte der drei Gendarmen, die im Ermittlungsverfahren lediglich den Status von „Zeugen“ hatten, freuen sich über die „Rehabilitierung“ ihrer Mandanten. Die rassistische Rechte sieht darin eine Niederlage der „Woke“-Bewegung, die Adama Traoré zu einer Symbolfigur machte.

Seine Schwester Assa Traoré, das bekannteste Gesicht der „Wahrheit für Adama“-Bewegung, ist zur charismatischen Sprecherin der Anti-Rassismus-Bewegung in Frankreich geworden, aber auch zur bevorzugten Zielscheibe der „Anti-Wokisten“.