Polizeifahndung: Leiche gefunden: Vermisstes Mädchen?

Bei der Suche nach einem vermissten 16-Jährigen finden Ermittler eine Leiche. Eine Sonderkommission untersucht die Umstände seines Todes. Ob es sich um das Mädchen handelt, ist noch nicht bestätigt.

Ob es sich bei der am Donnerstag im Kreis Esslingen gefundenen Leiche um das vermisste 16-jährige Mädchen aus der Nähe von Stuttgart handelt, ist noch unklar. Eine Sprecherin der Polizei Reutlingen sagte am frühen Freitagabend, die Leiche der Frau werde noch an diesem Freitag identifiziert.

Zur Aufklärung der Todesumstände sei eine Sonderkommission mit 35 Beamten eingesetzt worden, teilten das Polizeipräsidium Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagabend mit. Ob es sich bei der in der Gemeinde Lenningen im Kreis Esslingen gefundenen Leiche um den 16-Jährigen aus Remshalden im Rems-Murr-Kreis handelt, wollten weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage bestätigen.

Der Teenager war vor über einer Woche verschwunden. Sie verließ ihr Elternhaus am 24. Januar, nahm aber statt zur Schule den Zug nach Kirchheim unter Teck. Von dort bestieg sie die Teckbahn in Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur. „Nach unseren Informationen ist die Vermisste am Dienstag absichtlich nicht zur Schule gegangen – das hat sie vermutlich Mitschülern erzählt“, sagte ein Polizeisprecher.

Zuletzt hatten die Ermittler ein sogenanntes anonymes Hinweissystem eingerichtet, mit dessen Hilfe sich Zeugen bequem über das Internet melden können. Ein Mann sei am Donnerstag als Zeuge identifiziert worden, sagte der Sprecher. Er stieg mit der vermissten Person in den Zug und konnte möglicherweise Auskunft darüber geben, wohin das Mädchen wollte. Der Betroffene ist kein Verdächtiger.

