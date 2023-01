Polizeieinsatz: Tödliche Schüsse in Nürnberg: Verdächtiger festgenommen

Nach tödlichen Schüssen in Nürnberg im Oktober letzten Jahres wurde der Verdächtige im italienischen Rimini festgenommen. Eine Sprecherin der Nürnberger Polizei bestätigte am Samstagabend einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Weitere Details nannte sie zunächst nicht. Am Montag findet eine Pressekonferenz statt.