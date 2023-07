Anwälte des Polizeichefs von Joliet und mehrerer anderer haben bestritten, dass ein pensionierter Sergeant letztes Jahr fälschlicherweise verhaftet wurde, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe einen Gabelstapler gestohlen.

Anwälte der Itasca-Anwaltskanzlei Hervas, Condon und Bersani antworteten am Donnerstag auf eine Klage des pensionierten Polizeisergers von Joliet. Dwayne Killian gegen Chief William Evans, Deputy Chief Robert Brown, Sgt. Ed Grizzle, Sgt. Raul Alvarez und Officer Ryan Shaw.

In der Klage von Killian wird ihnen vorgeworfen, bei einer seiner Meinung nach fälschlichen Verhaftung am 14. Juni 2022 wegen des wahrscheinlichen Diebstahls eines Gabelstaplers eine Rolle gespielt zu haben. Seit diesem Datum wurde keine Anklage gegen Killian erhoben.

Das Video eines Einsatzfahrzeugs zeigte, dass Killian keine Handschellen angelegt wurden, als er zur Polizei von Joliet gebracht wurde. Ein Beamter, der Killian zum Streifenwagen begleitete, sagte zu ihm: „Ich lege dir keine Handschellen an, Dwayne. Ich muss dich allerdings auf den Rücksitz setzen, da es vor der Kamera läuft.“

Video des Einsatzfahrzeugs des ehemaligen Polizei-Sgt. von Joliet. Dwayne Killian sitzt während seiner Festnahme am 14. Juni 2022 in einem Streifenwagen. (Polizeibehörde Joliet)

Die Anwälte von Evans und anderen bestritten, dass Killian verpflichtet gewesen sei, auf seinem Grundstück in Minooka einen Gabelstapler, einen Kompressor und einen Anhänger unterzubringen, weil die Tri-County Auto Theft Task Force anderswo keinen Platz dafür hatte. Der Gabelstapler und andere Gegenstände gehörten offenbar zum Einsatzkommando.

Killian war einst Mitglied der von Grizzle geleiteten Task Force. Killian behauptet, seine fälschliche Verhaftung habe zu seiner Entlassung als stellvertretender Leiter der Task Force geführt.

Am 7. Juni 2022 wies Grizzle Killian an, den Gabelstapler zurückzugeben, wie aus der Antwort der Anwälte auf Killians Klage hervorgeht. Dann, am 14. Juni 2022, erstattete Grizzle einen Bericht, dass Killian „den Gabelstaplerdiebstahl begangen“ habe.

Die Anwälte gaben zu, dass Killian am selben Tag wegen „Diebstahls des Gabelstaplers“ verhaftet wurde.

Die Anwälte bestritten jedoch, dass Evans und Brown Grizzles Vorwurf des Diebstahls gegen Killian gebilligt hätten. Sie bestritten auch, dass Evans und Brown keinen wahrscheinlichen Grund zu der Annahme hatten, dass Killian einen Diebstahl begangen hatte.

Die Anwälte bestritten außerdem, dass Alvarez und Shaw keinen wahrscheinlichen Grund zu der Annahme hätten, dass Killian einen Diebstahl begangen habe.

Video eines Einsatzfahrzeugs von Polizeibeamten aus Joliet, die den ehemaligen Sergeant der Polizei von Joliet anführen. Dwayne Killian (links) zu einem Streifenwagen während seiner Festnahme am 14. Juni 2022. (Polizeibehörde Joliet)

Als Teil ihrer Verteidigung planen Evans und andere Angeklagte, den Schutzschild der qualifizierten Immunität zu erhöhen, eine Rechtslehre, die Regierungsbeamte vor Klagen schützt, es sei denn, sie haben gegen „eindeutig festgelegtes“ Recht verstoßen, so die Cornell Law School.

Killians Klage wurde ursprünglich am 31. Mai beim Bezirksgericht Will eingereicht. Anschließend wurde sie wegen seiner Behauptungen über Verfassungsverstöße an ein Bundesgericht weitergeleitet.

Killians Verhaftung wurde erstmals bekannt, als er am 8. Februar Klage gegen die Stadt Joliet einreichte, um Unterlagen über den Vorfall zu erhalten.