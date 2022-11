Polizei von Virginia: Mehrere Menschen bei Walmart-Schießerei getötet

Die Schießerei am Dienstag weckte auch Erinnerungen an eine andere in einem Walmart im Jahr 2019, als ein Schütze, der laut Polizei auf Mexikaner abzielte, das Feuer auf ein Geschäft in El Paso eröffnete und 22 Menschen tötete.

Die Polizei glaubt, dass ein Schütze im Virginia Walmart tot war, sagte Kosinski. Er konnte nicht sagen, wie der Schütze starb, sagte aber, er glaube nicht, dass die Polizei Schüsse abgefeuert habe.

Die Schießerei hatte anscheinend aufgehört, als die Polizei in dem Geschäft in Chesapeake eintraf, der zweitgrößten Stadt Virginias, die neben den Küstengemeinden Norfolk und Virginia Beach liegt.

Mike Kafka, ein Sprecher von Sentara Healthcare, sagte in einer SMS, dass fünf Patienten aus dem Walmart im Norfolk General Hospital behandelt würden. Ihre Bedingungen waren nicht sofort verfügbar.

Walmart twitterte am frühen Mittwoch, dass es „schockiert über dieses tragische Ereignis“ sei.

US-Senator Mark Warner sagte in einem Tweet, er sei „angewidert von Berichten über eine weitere Massenerschießung, diesmal in einem Walmart in Chesapeake“.

Staatssenatorin Louise Lucas wiederholte Warners Meinung und twitterte, dass sie „absolut untröstlich darüber sei, dass Amerikas jüngste Massenerschießung in einem Walmart in meinem Distrikt stattfand“.