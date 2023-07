Eine lizenzierte, voll ausgestattete Bar in einer Lounge für leitende Beamte im Hauptquartier des Toronto Police Service wird geschlossen, bestätigte die Polizei am Sonntag gegenüber CBC Toronto. Die Entscheidung fällt, nachdem CBC Toronto berichtet hat, dass ein Beamter Stunden vor der Anklage wegen Fahrstörungen die Lounge betreten hatte.

Das Büro des Chefs und das Executive Officers Lounge Committee teilten leitenden Beamten im Mai mit, dass die Alkohollizenz der Bar nicht verlängert werde, sagte ein Polizeisprecher in einer E-Mail. Die Polizei hat die Schließung nicht mit der Berichterstattung von CBC oder den gegen Supt erhobenen Anklagen wegen Fahrlässigkeit in Verbindung gebracht. Riyaz Hussein.

Nach Angaben der Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) wurde der Executive Officers Lounge erstmals 1989 am Hauptsitz in der 40 College St. eine Spirituosenlizenz erteilt.

„In Zukunft wird der Dienst eine Genehmigung für besondere Anlässe bei der AGCO beantragen, falls wir beschließen, eine Veranstaltung auszurichten, bei der Alkohol ausgeschenkt werden darf“, sagte der Sprecher.

Laut der Website von AGCO ist immer dann eine Genehmigung für besondere Anlässe erforderlich, wenn Spirituosen an einem anderen Ort als einer lizenzierten Einrichtung zum Verkauf angeboten werden.

Im April ergab eine Untersuchung von CBC Toronto, dass Supt. Riyaz Hussein betrat die Lounge etwa drei Stunden, bevor er mit seinem dienstlich zugelassenen SUV in Pickering, Ontario, in ein anderes Fahrzeug krachte, und wurde im Januar 2022 wegen Fahrstörungen angeklagt. Es ist unklar, wie lange Hussein in der Executive Officers Lounge war und ob oder nicht er trank im Zimmer.

Hussein, der das Disziplinargericht der Polizei leitete, bekannte sich im Oktober 2022 schuldig, im Zusammenhang mit dem Unfall mit einem Blutalkoholspiegel von über 80 Milligramm pro 100 Milliliter Blut gefahren zu sein. Er wurde zu einem einjährigen Fahrverbot und einer Geldstrafe von 1.560 US-Dollar verurteilt.

Die Polizei sagte, die Alkohollizenz sei selten genutzt worden, „hauptsächlich für formelle Anlässe wie Pensionierungen oder die Bewirtung von Würdenträgern“.

Die Toronto Police Association unterstütze die Entscheidung, sagte Jon Reid, ihr Präsident, in einer per E-Mail versandten Erklärung.

„Es war schon immer unser starker Wunsch, dass Führungsoffiziere und hochrangige Offiziere sowohl in ihrem Handeln als auch in ihrer Rechenschaftspflicht mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte Reid.

Die zivile Behörde, die die Polizei beaufsichtigt, sei an der Entscheidung nicht beteiligt gewesen, sagte Ann Morgan, Vorsitzende des Toronto Police Services Board, in einer per E-Mail an CBC News gesendeten Erklärung am Sonntag.