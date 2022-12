Polizei räumt Weihnachtsmärkte in Düsseldorf: Wegen akuter Bedrohungslage

tz Welt

Von: Linus Prien

Die Polizei in Düsseldorf räumt Weihnachtsmärkte. © IPPEN-MEDIEN

Aufräumaktion in Düsseldorf: Die Polizei hat alle Weihnachtsmärkte in der Stadt geschlossen, weil vermutlich akute Bedrohung besteht.

Düsseldorf – Die Polizei in Düsseldorf räumt wohl alle Weihnachtsmärkte in der Stadt. Grund dafür ist eine solche akute Bedrohungslage Bild Zeitung gemeldet. Gegen 15 Uhr räumte die Polizei Weihnachtsmärkte, unter anderem am Corneliusplatz

Das Gelände wurde inzwischen von allen Besuchern geräumt und Sicherheitskräfte sind vor Ort. Auch die Eingänge zu den Weihnachtsmärkten werden von Polizisten bewacht. Um welche Art von Bedrohung es sich genau handelt, ist unklar. Des Bild Zeitung Laut einem Drohanruf. Der Anrufer drohte demnach damit, mit einem Lastwagen zu einem Markt zu fahren. Weitere Informationen folgen in Kürze. (LP)