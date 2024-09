Bei einem Streit zwischen mehreren Personen ist in einem Einkaufszentrum in Erfurt ein 27-Jähriger mit Messer verletztWährend des Streits Auch Pfefferspray wurde von den Gegnern eingesetztDas berichtete das Lagezentrum.

Mehrere Menschen litten darunter Atemwegsreizung und AugenrötungAlle Verletzten wurden sofort medizinisch versorgt.

Die Polizei, die durch mehrere Notrufe alarmiert wurde der Thüringenpark geräumt und das Einkaufszentrum geschlossen. „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet. Ein 26-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger Sei verhaftet Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen derzeit gesucht wird ein weiterer 23-jähriger Täter.

Mehr bei Tagesspiegel Plus:

Zwei Drittel sind dafür Berliner wollen Messerverbot – zweifeln aber am Erfolg Nach dem Stadtteilfest am Stern Betrunkene Männer schlagen und treten sich in Potsdam Alltag einer Grundschullehrerin „Manche Kinder wissen nicht, was ein Stift ist“