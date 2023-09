Die letzte Generation greift immer wieder zu spektakulären Farbattacken. Jetzt besprühen die Klimaaktivisten das Brandenburger Tor. Dutzende Polizisten sind vor Ort. Der Regierende Bürgermeister Wegner ist empört und sieht den „freien Diskurs“ beschädigt.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Last Generation besprühten das Brandenburger Tor in Berlin mit oranger Farbe. Alle sechs Säulen sind betroffen. Ein Polizeisprecher sagte, rund 40 Einsatzkräfte seien vor Ort. Es kam zu 13 Festnahmen, die Behörden ermitteln wegen gemeingefährlicher Sachbeschädigung. Die Polizei sperrte ein großes Gebiet rund um das Berliner Wahrzeichen ab.

Mehrere Passanten reagierten negativ auf die Aktion. The Last Generation sagte, der Protest sei „Teil des sogenannten Wendepunkts“. Um dies zu initiieren, sind seit letztem Mittwoch Hunderte Menschen nach Berlin gekommen.

Laut Last Generation seien bei der Farbkampagne vorbereitete Feuerlöscher eingesetzt worden. Gleichzeitig wurde auf dem Pariser Platz vor dem Berliner Wahrzeichen Farbe verschüttet. Die Klimaaktivisten wollten die Farbaktion am Brandenburger Tor auch von einem Hubwagen aus durchführen. Polizeibeamte verhinderten dies jedoch.

Wegner kritisiert die Aktion

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner kritisierte den Farbangriff scharf. Das Wahrzeichen ist ein Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit. „Eine Stadt, die auch für Meinungsfreiheit und faire Debatten über unsere Zukunft steht“, sagte der CDU-Politiker. „Mit diesem Vorgehen schadet diese Gruppe nicht nur dem historischen Brandenburger Tor, sondern auch unserem freien Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft.“

Bei den Aktionen der Protestgruppe handelt es sich nicht um legitime Proteste, sondern um illegale Sachbeschädigung und Straftaten. Damit erweisen sie dem wichtigen Thema Klimaschutz keinen Gefallen. „Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, muss sich von diesen Aktionen und dieser Gruppe distanzieren“, forderte der CDU-Politiker.

The Last Generation hat neue Aktionswochen angekündigt, ab diesem Montag kommt es wieder zu Straßenblockaden in der Hauptstadt. Die Polizei erklärte, sie wolle schnell reagieren und bekannte Kreuzungen und Autobahnabfahrten frühzeitig beobachten. Die jüngsten Aktivitäten in der Hauptstadt begannen am vergangenen Mittwoch mit einem Protestmarsch mit mehreren hundert Teilnehmern, der auch zu Straßenblockaden in der Nähe des Hauptbahnhofs führte.

Regelmäßige Farbattacken in Berlin

Neben Straßenblockaden sind farbige Angriffe regelmäßiger Bestandteil der Aktionen von Klimaaktivisten. In Berlin verunstalteten Angehörige der Letzten Generation unter anderem das Grundgesetzdenkmal. Auch die Parteizentrale der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP war Ziel von Angriffen, ebenso wie Luxusgeschäfte am Kurfürstendamm und ein Privatflugzeug am Hauptstadtflughafen BER.

Die Gruppe fordert, dass Deutschland ab 2030 auf die Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas verzichten soll. Die Bundesregierung strebt eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2045 an. Seit Frühjahr 2022 protestiert die letzte Generation in vielen deutschen Städten mit Straßen Blockaden, bei denen sich die Teilnehmer an der Straße festhalten. Autofahrer reagieren oft wütend und manchmal auch gewalttätig. Die Demonstranten werden regelmäßig von der Polizei von der Straße vertrieben und viele wurden wegen Nötigung und anderer Straftaten verurteilt.

Der Protest von Klimaaktivisten hat inzwischen zu 2.860 Verfahren bei der Berliner Staatsanwaltschaft geführt, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. In den meisten Fällen handelt es sich um Handlungen der letzten Generation.