Polizei: Missbrauch von Notrufen: „Das Phänomen nimmt tendenziell zu“

Im Jahr 2021 meldete die Frankfurter Polizei den Missbrauch von Notrufen in 172 Fällen. Hessenweit waren es laut Kriminalstatistik 515 Fälle, wie die Beamten mitteilten. Zahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor, aber zumindest für Frankfurt könne man sagen, dass „dieses Phänomen derzeit tendenziell zunimmt“, sagte ein Polizeisprecher.

Erst im Januar sorgte ein Fall in Frankfurt für Aufsehen. Wegen eines mutmaßlichen Amoklaufs in einer Moschee im Stadtteil Hausen ging per App ein Notruf ein. Es sei von Verletzungen die Rede gewesen – und dass mehrere Menschen noch in der Gewalt des Täters seien, hieß es. Die Polizei kam mit einer Razzia. Doch der Notruf entpuppte sich als Fehlalarm.

Wer dahintersteckt, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen dauern an. Es wurde Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschung einer Straftat erstattet“, teilten die Beamten nach der Tat mit. Nach Angaben des Hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden wird der Missbrauch von Notrufen von der Polizei konsequent verfolgt.

