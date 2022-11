Polizei: Mann mit Axt und Schwert wird gebeten, die Redaktion der New York Times zu betreten

NEW YORK – Ein Mann mit einer Axt und einem Schwert ging am Donnerstag in die Lobby des Gebäudes der New York Times und bat um ein Gespräch mit der politischen Abteilung, teilten die Behörden mit, übergaben dann seine Waffen und warteten auf Einsatzkräfte, als ihm der Zutritt verweigert wurde .

Die New Yorker Polizei sagte, die Beamten seien kurz nach Mittag im Gebäude der Times in Midtown Manhattan geantwortet, nachdem sie einen Notruf wegen eines Mannes mit einem Messer erhalten hatten.

Als die Beamten eintrafen, teilte ihnen die Gebäudesicherheit mit, dass der Mann die beiden Waffen habe, und bat darum, mit dem bestimmten Teil der Zeitungsmitarbeiter zu sprechen.