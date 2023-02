Polizei lässt Kokain so groß auffliegen, dass es „mehr ist, als Neuseeland in 30 Jahren verbrauchen würde“

Ein undatiertes Handout-Foto, das von der New Zealand Defence Force erhalten wurde, zeigt das Schiff der Royal New Zealand Navy, HMNZS Manawanui, das 3,2 Tonnen Kokain aus dem Pazifik holt, in einer historischen Drogenexplosion, die auf einen Wert von rund 316 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

FOTO: Handout, New Zealand Defence Force, AFP