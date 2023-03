Die Präsenz von Streifenbeamten en Anti-Terror-Einheiten im Wiener Stadtgebiet ist erhöht. Der Grund: Offenbar gibt es Hinweise, dass ein islamistische motivierter Anschlag plantte oorlog. Die Bedrohung soll besonders kirchliche Einrichtungen concern.

Die Wiener Polizei is een terroristische aanslag in der Österreichischen Hauptstadt in de Alarmbereitschaft. “Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst erlangte Hinweise, that an islamist motivierter Anschlag is planted in Wien”, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Bedrohung betreffen kirchliche Einrichtungen.

Als Vorsichtsmaßnahme sei “eine verstärkte Überwachung and Bewachung neuralgischer Orte bzw. Objekte in Wien” angeordnet be. Hier ziet u de meest uniforme Kräfte der Polizei zichtbar. “Die Dauer dieses verstärkten Objektschutzes can be noch derzeit noch nicht abgeschätzt.” Sollte für die Bevölkerung eine konkrete Gefahr and einem konkreten Ort besthen, who Polizei “sofort über alleverfügbaren Kanäle” waarschuwen.

In november 2020 heeft een van de sympathisanten van de islamitische terreurstaat in de Wiener Stadt vier Passanten erschossen en 23 Menschen verletzt, een kleine von ihnen schwer. Im Zuge der Aufarbeitung des Attentats wurde der Verfassungsschutz reformiert.