Polizeibeamte in Italien haben die Identität eines Touristen entdeckt, der auf einem viralen Video festgehalten wurde, das die Wände des Kolosseums in Rom zerstört, gab der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano am Donnerstag bekannt.

„Ich bin der Arma Dei Carabinieri dankbar, dass sie den mutmaßlichen Täter der im Kolosseum begangenen unzivilisierten und absurden Tat umgehend identifiziert hat.“ Der Minister schrieb und fügte hinzu, dass der Vorfall geschehen sei „beleidigte alle auf der ganzen Welt, die den Wert von Archäologie, Denkmälern und Geschichte schätzen.“

Auch Sangiuliano äußerte seine Hoffnung „Die Gerechtigkeit wird ihren Lauf nehmen“ mit der strikten Anwendung des Gesetzes, was dies bestätigt „Kommt es zu einem Prozess, tritt das Kultusministerium als Zivilpartei auf.“

Laut Daily Mail handelte es sich um den Touristen, der die Worte mit einem Schlüssel geschnitzt hatte „Ivan + Haley 23“ An den Wänden der 2.000 Jahre alten Arena wurde ein in Bulgarien geborener Fitnesstrainer namens Ivan Dmitrov identifiziert.

Das Medium behauptet, die Social-Media-Profile des 27-Jährigen gefunden und herausgefunden zu haben, dass er derzeit mit seiner langjährigen Freundin Hayley Bracey, 33, in Großbritannien lebt.

Die Strafverfolgungsbehörde Arma Dei Carabinieri bestätigte, dass der Täter im Vereinigten Königreich wohnt und stellte fest, dass sich die Ermittlungen noch in der vorläufigen Phase befänden und dass der Verdächtige „Muss sich bis zur Verkündung eines endgültigen Urteils für unschuldig halten.“









Sollte sich Dmitrovs Schuld bestätigen, drohen ihm eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro sowie maximal fünf Jahre Haft.

Der Vorfall ist nur der jüngste seiner Art, da Touristen aus aller Welt zu verschiedenen Zeiten wegen Vandalismus im Kolosseum, das als das größte Amphitheater der Welt gilt, mit Geldstrafen belegt wurden.

Im Jahr 2014 wurde ein Tourist aus Russland zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt, weil er den Buchstaben „K“ in einen Abschnitt des Mauerwerks eingemeißelt hatte. Ein Jahr später wurden auch zwei Amerikaner verhaftet, weil sie ihre Initialen in das Gebäude eingemeißelt hatten. Im Jahr 2017 wurde das Kolosseum mit schwarzer Sprühfarbe zerstört, und im Jahr 2020 nahm die Polizei auch einen irischen Touristen fest, weil er seinen Namen in die Wände geritzt hatte.