Polizei: Heldentaten verhinderten, dass der Schütze noch mehr Schaden anrichtete

EVANSVILLE, Indiana (AP) – Die Polizei in Indiana sagte am Freitag, dass heldenhafte Aktionen eines Walmart-Mitarbeiters und von Strafverfolgungsbeamten einen Schützen, der eine Mitarbeiterin erschoss und verletzte, davon abhielten, mehr Schaden anzurichten.

Die Frau war die einzige Person, die am späten Donnerstag verletzt wurde, als der 25-jährige Ronald Ray Mosley II in einen Pausenraum eines Geschäfts ging, in dem sich Mitarbeiter trafen, gezielt auf das Opfer zielte und ihr mit einer 9-mm-Pistole ins Gesicht schoss.

Sergeant Anna Gray von der Evansville Police Department sagte, die Beamten seien innerhalb von vier Minuten nach dem Notruf im Gebäude gewesen, und Mosley wurde von Beamten erschossen, die ihn kurz darauf aufspürten. Unter den rund 100 Beamten mehrerer Behörden, die reagierten, wurden keine Verletzungen gemeldet. Zu dieser Zeit waren etwa 40 Mitarbeiter und 40 Käufer im Geschäft.

Nach der Schießerei rannte ein männlicher Angestellter – auf den Mosley ebenfalls zielte – aus dem Raum, und Mosley folgte ihm. Eine andere Angestellte sah, dass Mosley aus dem Raum geflohen war und rief 911 an. Sie rannte dann zurück in den Raum, um das Opfer zu holen, brachte sie in einen anderen Raum, schloss die Tür ab und schaltete das Licht aus, bevor Mosley zurückkehrte und nach der verwundeten Frau suchte.

Der Polizeichef von Evansville, Billy Bolin, nannte die Angestellte einen Helden und schrieb ihr zu, das Leben des Opfers gerettet zu haben.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass er zurückkehren würde, um das zu beenden, was er begonnen hat, und wir würden heute wahrscheinlich ein totes Opfer haben, anstatt eines, das lebt“, sagte Bolin während einer Pressekonferenz am Freitag.

Die verletzte Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Indianapolis gebracht und befand sich laut Gray in einem stabilen Zustand.

Mindestens acht Beamte feuerten Schüsse ab, als sie Mosley verfolgten, von dem Bolin sagte, er habe einen Abschiedsbrief hinterlassen.

„Er hatte absolut vor, letzte Nacht zu sterben“, sagte Bolin.

Gray sagte, die Ermittler hätten noch nicht gewusst, wann Mosley die Pistole erworben habe, die er bei der Schießerei verwendet habe, oder wie viele Schüsse er abgefeuert habe.

Das während der Pressekonferenz abgespielte Video der Körperkamera zeigte einen Beamten, der ein Sturmgewehr vor sich hielt, und einen anderen Beamten, der sich vor ihm durch die Gänge des Ladens bewegte, bis von anderswo im Laden Schüsse zu hören waren und ein Beamter rief: „Lass es ! Lass es fallen!“ Augenblicke später ist eine Stimme zu hören, die sagt: „Er ist unten, das Ziel ist unten.“

Die Schießerei war nicht der erste kriminelle Vorfall, an dem Mosley im Laden beteiligt war. Er wurde aus dem Geschäft entlassen, nachdem er am 18. Mai 2022 wegen vier Vergehen wegen Batterie angeklagt worden war, nachdem er vier Mitarbeiter angegriffen hatte. Eine eidesstattliche Erklärung zur wahrscheinlichen Ursache, die in dem Fall eingereicht wurde, besagt, dass Mosley der Polizei sagte, er habe Probleme mit Menschen bei der Arbeit und „die Kontrolle verloren“.

Der Fall wurde schließlich an das Gericht für psychische Gesundheit von Vanderburgh County verwiesen.

Er habe sich der Batterieladung schuldig bekannt und sich vor Gericht einer psychischen Behandlung unterzogen, sagte die Staatsanwältin von Vanderburgh County, Diana Moers. Mosely war tatsächlich am Donnerstagnachmittag, nur wenige Stunden vor der Schießerei, zu einer Fortschrittsanhörung erschienen.

Moers sagte, Moselys Verurteilung wegen Batterieladungen „würde ihn nicht unbedingt vom Besitz einer Pistole ausschließen“.

Walmart, der in Bentonville, Arkansas, ansässige Einzelhandelsriese, sagte in einer Erklärung, dass „die gesamte Walmart-Familie schockiert ist über die sinnlose Gewalt, die in unserem Geschäft in Evansville stattfand, und unsere Herzen sind zu diesem Zeitpunkt bei unserem Mitarbeiter.“

Das Unternehmen sagte in einer separaten Erklärung, dass es keine Personalangelegenheiten mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern bespreche, sagte aber, dass Mosley „seit Mai 2022 nicht mehr für Walmart gearbeitet hat“.

Indiana hat ein „Red Flag“-Gesetz, das der Gesetzgeber 2005 verabschiedet hat und es der Polizei oder Gerichten erlaubt, Waffen von Personen zu beschlagnahmen, die Warnzeichen von Gewalt zeigen. Nach dem Vorfall im Mai in dem Geschäft wurde jedoch kein Gerichtsverfahren gegen Mosley eingeleitet, sagte Winston Lin, stellvertretender Chefankläger der Staatsanwaltschaft von Vanderburgh County, am Freitag.

Jody Madeira, Rechtsprofessorin an der Indiana University, eine Expertin für das „Red Flag“-Gesetz von Indiana, sagte, die Staatsanwälte hätten eine solche Klage höchstwahrscheinlich in diesem Fallbüro nicht eingereicht, wenn in Mosleys Vergangenheit keine Androhung von Waffengewalt bestanden hätte, und es keinen Hinweis darauf gegeben hätte war.

Sie stellte fest, dass er sich an die vom Gericht angeordnete psychische Behandlung gehalten hatte.

Evansville, eine Stadt mit rund 116.000 Einwohnern am Ohio River, liegt etwa 170 Meilen (275 Kilometer) südwestlich von Indianapolis.

Ein Walmart-Manager in Chesapeake, Virginia, tötete im November sechs Menschen, als er zwei Tage vor den Thanksgiving-Feiertagen in einem Pausenraum vor einer routinemäßigen Mitarbeiterversammlung wild zu schießen begann. Außerdem wurden sechs Menschen verletzt. Der Schütze erschoss sich, bevor die Beamten eintrafen.

Rick Callahan und Tom Davies haben zu diesem Bericht aus Indianapolis beigetragen.

