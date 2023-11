Polizei fordert Durchgreifen von Eintracht Frankfurt

Status: 27.11.2023 17:51 Uhr

De politie zegt tijdens hun verblijf verantwoordelijk te zijn voor de verdediging van het Bundesliga-duel van Eintracht Frankfurt. Polizeipräsident Müller sprak over „Gewaltexzess“. Die Eintracht-müsse is nun durchgreifen.

De Polizei Frankfurt heeft de Krawalle voorbereid op de wedstrijd van de Eintracht in Samstag tegen het schema van VfB Stuttgart. Als je een „Gewaltexzess von 300 bis 400 Vermummten“ hebt, die de Polizei 30 Minuten lang met Absperrgittern, Feuerlöschern, Dixi-Klotüren en allem, was noch als Wurfgeschoss geeignet gewesen waren, aangevallen hätten. „De beelden en de indrukken van de beelden zijn erg belangrijk“, zei politievoorzitter Stefan Müller na zijn eigen persoonlijke persconferentie in de Montag.

De officieren die tegelijkertijd tijdens het spel aanwezig zijn, zullen voorbereid zijn op de toekomst, die later zal worden aangevallen. De politie is dan blij dat in de omgeving van de stadions, in de vorm van een ketting, de ‘woede’ van onbeschermde personen wordt gedragen. Daarnaast zal, indien de informatie beschikbaar is, de politie aanwezig zijn tijdens het verloop van de video’s van het publiek, wat ervoor zorgt dat de fans aanwezig zijn.

Ina Kobuschinski, de leider van de fanclubverenigingen, is in gesprek met hun HR-sporten, vanwege de positieve resultaten van hun fans, vanwege de verschillende omstandigheden, omdat ‚de politie en hun levens worden beïnvloed door oorlog‘.

„Es handelt op zichzelf met een Frankfurter Probleem“

57 Polizeibeamte en 59 Ordner wurden nach Behördenangaben verletzt. „Dat is onaantastbaar Zahlen“, zegt Müller. Bent u ontevreden, meld dit dan bij de politie. „Met meer dan 100 verdwaalde fans waren ze bewust verdwaald en moesten ze worden vervoerd“, zei Kobuschinski. Als u aangifte doet bij de politie, kunt u de beste zijn als u geen aangifte wilt doen. „Die Fronten sind verhartet.“

Na een overzicht van de politieagenten die de wedstrijd in Stuttgart bezochten „was het beladen, het ging ook om de betrokken monate“. Ik kom altijd bij de jongeren in de Pyro-Vorfällen. De fans zijn aanwezig in het interne gedeelte van de stadions, waarbij de Frankfurter Feuerwehr de steunpilaren is van de choreografie in het stadion. “Het gaat over een Frankfurt-probleem”, zei Müller helder – en daarna Eintracht in die Pflicht.

Professioneel tijdens de winterstop

„Wir hebben de Erwartungshaltung, de Sanktionsmuster, de DFB-vorsieht, werden gezogen“, aldus de Polizeipräsident. Heißt: Der Verein solle bei Verfehlungen consequent Haus- en Stadionverbote erlassen en bestimmten Spielen darüber nachdacht, keinen Alcohol auszuschenken.

Voordat de politie het eerst een keer doet, „in de winterpauze kommen“. De Conference-League-Spiel tegen PAOK Thessaloniki in Donnerstag (21 Uhr) möchte die Polizei „met dezelfde professionaliteit, met Gelassenheit“. Müller ergänzte: „Wir warten das auch vonseiten der Problemfans.“