In Greifswald wurden Ermittlungen eingeleitet, nachdem eine zerstückelte Leiche gefunden wurde. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Ein Verbrechen erschüttert Greifswald: Bei dem Versuch, einen Mord zu vertuschen, sprengen die mutmaßlichen Täter alle Grenzen. Die Untersuchung des Falles befindet sich noch im Anfangsstadium.

Greifswald – Der Hinweis klang seltsam, entpuppte sich aber als grausame Realität: Polizisten in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) haben am späten Samstagabend eine zerstückelte Leiche in einer Wohnung in der Hansestadt gefunden.

Nach Angaben der Polizei hätten sich sofort zwei Männer gemeldet und erklärt, sie seien gebeten worden, beim Transport eines Getöteten zu helfen. Die Leiche liegt in einer Wohnung, in Einzelteile zerlegt. Es gibt Fotos.

Anschließend fuhren die Beamten zur angegebenen Wohnung und entdeckten dort die Leichen. „Es gab viele Einzelteile“, berichtete eine Polizeisprecherin. Einer der beiden mutmaßlichen Täter konnte sofort festgenommen werden, der andere konnte flüchten, meldete sich jedoch selbst und wurde widerstandslos auf einem öffentlichen Parkplatz festgenommen. Vorsorglich wurden hierfür Spezialkräfte des Landeskriminalamtes hinzugezogen.

Ermittlungen wurden eingeleitet

Die Polizei geht davon aus, dass die Gewalttat am Freitag stattgefunden hat. Die genaueren Umstände und Motive sowie die Frage nach dem Täter-Opfer-Verhältnis sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Tatverdächtigen im Alter von 27 und 28 Jahren sollten dem Richter vorgeführt werden.

Den Angaben zufolge sind die beiden Deutschen bereits wegen Brutalitätsdelikten, darunter mehrfacher Körperverletzung, polizeibekannt. Über das Opfer besteht die Vermutung, dass es ebenso wie die beiden Hinweisgeber zum Bekanntenkreis des Tatverdächtigen gehörte. Sie wurden vermutlich gerufen, weil sie ein Auto besaßen, mit dem die Leichenteile transportiert werden sollten. dpa