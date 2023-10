Aachen Der Geruch von Cannabis, der durch das Seitenfenster drang, machte die Polizei misstrauisch: Sie fanden es dann im Fahrzeug des 32-Jährigen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Joseph-von-Görres-Straße in Aachen haben Polizisten am Mittwochabend gegen 1.44 Uhr eine große Menge Drogen sichergestellt.