In Berlin-Steglitz ist am Donnerstag eine Bank ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drang gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter in die Sparkassenfiliale in einem Einkaufszentrum in der Schloßstraße ein.

Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte Bargeld. Die Frau überreichte ihm Bargeld, mit dem er flüchtete.

Der unmaskierte Mann wurde bei der Tat von einer Videokamera gefilmt. Die Polizei fahndet nun anhand von Bildern im Internet nach dem Täter.