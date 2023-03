tz Welt

Jennifer Lanzinger

Polizei sucht Missing mit diesem Foto. © politie

Seit Samstag fehlte von Luise aus Freudenberg in NRW jede Spur. Bei der Suche findet die Polizei am Sonntag eine leblose Person. Het is de 12-jarige.

Update van 13. März, 7 Uhr: Nach dem Tod der seit Samstag (11. März) vermiste Zwölfjährigen aus dem Nordrhein-Westfälisch Freudenberg setzt die Polizei am Montag ihre Ermittlungen zu den Todesumständen fort. Zur Todesursache hatten die Ermittler “aus ermittlungstaktischen Gründen” zunächst keine Angaben gemacht, rapportet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Ob die Polizei ein Verbrechen vermutet, is bislang nicht bekannt.

Missing 12-Jährige aus Freudenberg ist tot – Leiche wurde entdekkt

Update van 12 maart, 20.40 Uhr: Het is mogelijk dat de Zwölfjährige aus dem südwestfälischen Freudenberg tot. Bei dem am Sonntagmittag gefundenen weiblichen Leichnam Handele es sich um das gesuchte Mädchen, teilte die Polizei Koblenz am Abend mit. Zur Todesursache könnten aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben waren bevoegd.

Großaufgebot sucht nach vermisster Luise (12): Polizei entdeckt weibliche Leiche in Tunnel

Eerste aanmelding op 12 maart, 16.28 Uhr: Freudenberg – Die Suche nach der vermissen Luise aus NRW wird von onem furchtbaren Fund unterbrochen: Am Sonntagmittag wird in onem Waldstück ein weiblicher Leichnam entdeckt. Ob es sich um das missing Mädchen acts, is noch onduidelijk. Die Polizei Siegen bestätigt den Fund einer leblosen Person. Demnach wurde der Leichnam in een Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain gefunden.

Kurz darauf sei die Suche nach der vermissen Luise zunächst unterbrochen zijn. Dies zei een politieprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Fundort des Leichnams bevindt zich in Bereich eines Tunnels. Als die zich gedraagt ​​als een traject van 400 meter lang, is de Eisenbahntunnel, der Mittlerweile als Radweg genutzt wird. Er zijn zeker in de Nähe der Straße, in der die Zwölfjährige am Samstagabend kunetzt gesehen wurde.

Beamte der Kriminalpolizei hatten die Ermittlungen vor Ort übernommen. Weitere Informationen kunnen niet worden geben, hieß es weiter. Seit Samstagnachmittag wurde die Zwölfjährige von Einsatzkräften en uw familie gesucht. Polizei en Rettungskräfte hatten mit onem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Das Kind war zuletzt gegen 17.30 Uhr worden gesehen, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. De kürzeste Weg führte durch een Waldstück.

Missing Luise auf Freudenberg – Polizei bestätigt Fund einer leblosen Person

Beiden waren Feuerwehrleute und Polizeikräfte im Einsatz. Auch Flächensuchhunde en auf die von Personen spezialisierte “Mantrailer”-Hunde waren dabei. In der Nacht überflog ausserdem ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera das Gebiet. Gesucht was de hele nacht.

Am Sonntagvormittag kamen Kräfte einer Einsatzhundertschaft der Kölner Bereitschaftspolizei hinzu. “Wir suchen großflächig mit extreme starken Kräften”, wat een Polizeisprecherin am Sonntagmittag gesagt. Die Polizei veröffentlichte auch ein Foto des Mädchens.