Greifswald. Gruseliger Fund am Wochenende in Greifswald: Im Bezirk Schönwalde I haben Polizisten am späten Samstag in einer Wohnung in der Einsteinstraße eine in Einzelteile zerlegte Leiche gefunden. Zuvor hätten Beamte im Kreis Greifswald von zwei Männern einen Hinweis auf eine mögliche Straftat erhalten, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Die beiden Männer wurden von zwei Bekannten gebeten, beim Transport eines Getöteten zu helfen. Die Whistleblower glaubten den Männern, weil sie sagten, sie hätten Fotos des möglichen Opfers gesehen. Anstatt bei der Beseitigung zu helfen, gingen sie zur Polizei.

Gewalttat in Greifswald: Tatverdächtiger sofort festgenommen

„In Absprache mit der Staatsanwaltschaft begaben sich die Bezirksbeamten zu der betreffenden Wohnung. Einer der beiden Tatverdächtigen flüchtete, der andere wurde sofort festgenommen. „In der Wohnung bestätigte sich, was die Hinweisgeber berichteten: Ein noch nicht eindeutig identifizierter Mann wurde getötet und in mehrere Teile zerschnitten“, sagte die Polizeisprecherin.

Trotz sofortiger Verfolgung des entflohenen Tatverdächtigen, einschließlich des Einsatzes von Spürhunden und weiteren Streifenwagen aus der Umgebung, blieb der Mann zunächst unentdeckt. Allerdings rief er dann am Sonntag selbst die Polizei an und gab an, dass er sich wegen des Mordes anzeigen wollte.

Der zweite Tatverdächtige stellte sich der Greifswalder Polizei

„Zur Sicherheit aller Beteiligten wurden für die Festnahme Spezialkräfte des LKA MV angefordert“, sagte die Sprecherin. Gegen 14:30 Uhr wurde der Mann widerstandslos auf einem öffentlichen Parkplatz festgenommen. Beide Verdächtigen werden nun einem Richter vorgeführt. Sie sind 28 und 27 Jahre alt, deutsche Staatsbürger und der Polizei häufig unter anderem wegen Brutalitätsdelikten bekannt.

Das Opfer wurde vermutlich am Freitag in der Wohnung in der Einsteinstraße getötet und anschließend dort zerstückelt. Konkrete Umstände, die Beteiligung der beiden Tatverdächtigen an der Tat, das Täter-Opfer-Verhältnis sowie das Tatmotiv sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Tatort: ​​Ein Gästehaus mit mehr als 80 Wohnungen

Bei dem Plattenbau in der Einsteinstraße handelt es sich um ein Gästehaus einer privaten Wohnungsverwaltung mit über 80 Wohnungen. Es sieht heruntergekommen aus, die Fassade ist schmutzig. Lucas Konerow ist einer der Mieter. Wie alle erreichbaren Bewohner wurde der junge Mann in der Nacht zum Sonntag aus dem Bett gerufen. „Sie wollten wissen, ob ich etwas in der Wohnung habe, das nicht hierher gehört“, sagt er. Zimmer wurden inspiziert.

Dies bestätigen mehrere weitere Anwohner, die nicht namentlich genannt werden möchten. „Sie suchten wahrscheinlich nach weiteren Körperteilen oder einem Messer“, mutmaßt ein Mann. Auch er wurde gegen 1 Uhr morgens geweckt

Bestatter holen Müllsäcke in der Einsteinstraße ab

Ein anderer berichtete, dass am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ein Streifenwagen vor der Tür stand. „Später war die ganze Straße voller Polizeifahrzeuge.“ Noch am Sonntagnachmittag untersuchten Ermittler die Wohnung im zweiten Stock. Schließlich trifft gegen 15:30 Uhr ein Fahrzeug eines Greifswalder Bestattungsunternehmens mit zwei Mitarbeitern ein. Wenig später laden sie einen blauen, scheinbar schweren Müllsack in ihr Auto und fahren davon.

Ein Anwohner zeigt auf zwei am Eingang installierte Kameras. „Aber sie sind wahrscheinlich defekt. Jeder kann das Haus betreten und verlassen. Die Tür ist immer offen. „Auch die Wohnungstüren stellen für Gewalttäter keine Hürde dar, man muss nur kurz gegen sie treten“, kritisiert er den Zustand der Wohnungen. Als die Polizei gegen 16 Uhr den Tatort verließ, versiegelten sie die Wohnungstür .