Laut Tourdirektor Christian Prudhomme wartet die 19. Etappe der Tour de France mit einer „gigantischen Startrampe“, einer acht Kilometer langen Zielgeraden, auf: Und so legten die Radprofis ein unglaublich schnelles Rennen hin. Matej Mohoric siegt, jubelt und weint – während Nils Politt flucht.

Pechvogel Nils Politt fluchte wütend am Straßenrand, Fluchtkönig Georg Zimmermann kämpfte erneut vergeblich um den großen Coup. Auch am drittletzten Tag der Tour de France blieben die deutschen Hoffnungen auf einen Etappensieg unerfüllt. Während der Slowene Matej Mohoric in Potigny in einer Millimeter-Entscheidung den erneuten Triumph von Kasper Asgreen verhinderte und anschließend in Tränen ausbrach, wurde der Kölner Politt zur tragischen Figur, als er mit Zimmermann davonkam.

„Ich habe das Beste herausgeholt, aber ich habe sehr gelitten. Ich war von Anfang an in den Ausweichgruppen“, sagte Zimmermann nach seinem starken elften Platz im Ziel – als der angeschlagene Politt nach seinem Missgeschick Richtung Etappenfinale rollte. „Kette gerissen, ich bin fertig“, rief Politt bei Kilometer 92 ins Tourradio, dann nahm das kleine Drama seinen Lauf. Bis dahin gehörte der 29-Jährige zu einer starken Fluchtgruppe um Zimmermann, die sich nach rund 50 km gebildet hatte und hervorragend funktionierte.

Doch Politt musste 80 km vor dem Ziel anhalten, der Materialtransporter seines Bora-hansgrohe-Teams war weit weg – und das neutrale Servicefahrzeug hatte kein passendes Rad für den baumgroßen Profi. Politt probierte es mit drei Fahrrädern, stieg dreimal aus, er war frustriert. „Aufleuchten!“ Politt brüllte vergeblich: Auch er müsse das Peloton bis zum Eintreffen seines Teamwagens passieren lassen – und dann kopfschüttelnd dem Peloton hinterherfahren.

Wildes Rennen, Philipsen scheitert erneut

Weil ohne ihre „Lokomotive“ die anderen Ausreißer um Zimmermann, die in der zweiten Tourwoche in Issoire Zweiter wurden, geschlagen wurden, bleibt Politt bislang letzter deutscher Etappensieger (2021 in Nimes). Nun sieht vieles nach der zweiten Tour ohne deutschen Tageserfolg in Folge aus.

Mohoric, Nikias Arndts Teamkollege bei Bahrain-Victorious, siegte in einem wilden Rennen über 172,8 km mit zahlreichen Angriffen in der Schlussphase im Sprint einer Dreiergruppe knapp vor dem Dänen Asgreen. Am Tag zuvor hatte er mit seinem Etappensieg die Sprintteams als Ausreißer übertölpelt und an der Oberfläche eines weiteren Triumphs gekratzt – doch dann hatte der Slowene einen Vorsprung von einer Schlauchbreite.

Zimmermann, der ebenfalls unermüdlich angriff, sprintete dahinter in die Top 10, doch es fehlte etwas an Power. „Ich bin wirklich All-In gegangen“, sagte der Augsburger. Der belgische Sprintstar Jasper Philipsen wurde wie schon am Vortag Vierter, doch für den erhofften Massensprint reichte es erneut nicht. Am Sonntag hat er beim großen Finale auf den Champs-Élysées noch Chancen auf den Gewinn der fünften Etappe in diesem Jahr – das Grüne Trikot für die Punkte mit dem besten Platz wird sich der Belgier sicher sichern, wenn er sicher in Paris ankommt.

Tour-Dominator Jonas Vingegaard rollte wie am Vortag im Hauptfeld, das rund sieben Minuten hinter den Spitzenreitern des Rennens lag. Auf dem Weg zu seinem zweiten Gesamtsieg muss er am Samstag nur noch die letzte schwere Bergetappe durch die Vogesen überstehen. Mit einem Vorsprung von 7:35 Minuten auf seinen Rivalen kann nur ein einziges unglaubliches Ereignis dem Dänen die Riesenparty in Gelb am Sonntag in Paris kosten. Die Etappe mit dem Ziel am Markstein ist zugleich die letzte kleine Siegchance für eine deutsche Ausreißergruppe. Politt sollte genug Wut im Magen haben.