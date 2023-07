In der DR Kongo wird der Sprecher des wichtigsten Oppositionsführers tot aufgefunden. Die Opposition gibt der Regierung die Schuld.

BERLIN TAZ Ein politisches Attentat mitten in Kinshasa heizt das politische Klima in der Demokratischen Republik Kongo nur wenige Monate vor den Wahlen gefährlich auf. Auf einer stark befahrenen Ausfallstraße im Zentrum der Hauptstadt wurde am Donnerstagmorgen ein Jeep mit einer blutüberströmten Leiche auf dem Fahrersitz gefunden: Bei der Leiche handelt es sich um den Parlamentsabgeordneten und Ex-Minister Cherubin Okende, Sprecher des Oppositionsführers Moise Katumbi , der als aussichtsreichster Gegner von Präsident Felix Tshisekedi bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember gilt.

Okende wurde am Mittwoch von seiner Familie als vermisst gemeldet. Er war auf dem Gelände des Verfassungsgerichts in Kinshasa verschwunden, wo er gerade ein Dokument überbringen wollte – sein Leibwächter wartete vergeblich auf dem Parkplatz, bis Okendes Telefon am Abend ausgeschaltet war.

Oppositionelle äußerten daraufhin die Befürchtung, Okende könnte vom Geheimdienst entführt worden sein. Die Art und Weise, wie er offenbar getötet wurde und wie seine Leiche gefunden wurde, erinnert an das Schicksal des bekannten Menschenrechtsaktivisten Floribert Chebeya, der 2010 nach einem Termin mit dem Polizeichef des Kongo nicht erschien und später tot in seinem Auto aufgefunden wurde .

„Sie wollen uns zum Schweigen bringen“, sagte er Moise Katumbi Der Sender RFI in Abidjan in der Elfenbeinküste, wo er sich aufhielt, sprach von einem „politischen Mord“, der eigenständig aufgeklärt werden müsse – das dürfe man nicht den Institutionen des Kongos überlassen. Katumbi sagte, er wolle seine Reise abbrechen und am Donnerstag in den Kongo zurückkehren.

Katumbis Kandidatur gefährdet Chesekedis Wiederwahl

Nirgendwo im Land sei es offenbar sicherer, wenn es auf Grundlage des Verfassungsgerichtshofs möglich sei, einen Politiker zu entführen, erklärte das „Ensemble“ auf a Pressekonferenz und erhob schwere Vorwürfe gegen Präsident Tshisekedi: „Entweder er kontrolliert alles, dann ist er der Auftraggeber, oder er kontrolliert nichts, dann ist er gefährlich.“

Aber auch Kongos Regierung war schockiert: Regierungssprecher Patrick Muyaya drückte Okendes Familie sein Beileid aus. Präsident Tshisekedi zeigte sich „bestürzt“ über den „tragischen“ Vorfall, sagte das Büro des Präsidenten in Kinshasa und haben eine rechtliche Untersuchung angeordnet.

Bis Dezember 2022 war Okende Verkehrsminister in der Regierung von Präsident Tshisekedi, einem von drei Ministern der Partei Ensemble pour la République (Gemeinsam für die Republik) von Moise Katumbi. Dann kündigte Katumbi seine Absicht an, bei den Wahlen 2023 für das Präsidentenamt zu kandidieren, und zog seine Minister aus der Regierung zurück.

Da Katumbi als beliebtester Politiker des Landes gilt – bei den letzten Wahlen 2018 durfte er wegen einer fadenscheinigen Verurteilung vor Gericht nicht kandidieren – schmälert seine Kandidatur Tshisekedis Chancen auf einen Wahlsieg erheblich. Die Anhänger der beiden Schwergewichte bekämpfen sich teilweise im wahrsten Sinne des Wortes auf Leben und Tod.

Eine lange Opferliste

Unterdessen versuchen einige Tshisekedi-treue Politiker, Katumbi auch von den Wahlen 2023 auszuschließen, während das Katumbi-Lager dem Präsidenten Unregelmäßigkeiten bei den Wahlvorbereitungen vorwirft.

Noch vor wenigen Tagen hatte Okende vor der Presse in Kinshasa die „Zunahme politischer Gewalt“ in der DR Kongo gegeißelt und der Regierung vorgeworfen, eine Gewaltkampagne gegen ihre Gegner zu starten. Er zählte eine Reihe von Gewalttaten gegen seine Partei Ensemble auf und sagte, die Regierung wolle keine friedlichen Wahlen.

Besonders empört ist die Partei über die staatliche Behandlung von Katumbis Chefberater Salomon Kalonda: Er wurde am 30. Mai vom Militärgeheimdienst am Flughafen Kinshasa festgenommen und zunächst an einen unbekannten Ort gebracht, obwohl er Zivilist ist.

Am Donnerstagnachmittag versammelten sich Demonstranten an einigen Orten in Kinshasa und zündeten Straßensperren an. Der in Kinshasa beliebte Oppositionspolitiker Delly Sesanga sagte, der ermordete Okende sei „der jüngste in einer langen Liste von Märtyrern und Opfern der Unfähigkeit des Regimes, unsere Sicherheit zu gewährleisten, mit dem klaren Willen, Terror im Land zu schüren“.