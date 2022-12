Politische Tragödie in Peru | Amerika – Die neuesten Nachrichten und Informationen | DW

Wenn Sie bereits einen Coup planen, dann sollten Sie sich zumindest gut vorbereiten. Pedro Castillo, Präsident von Peru, hielt dies offenbar nicht für nötig, als er am Mittwoch das ihn störende Parlament loswerden wollte, um sich diktatorische Befugnisse zu verschaffen und die Verfassung außer Kraft zu setzen. Am Abend desselben Tages saß er, umgeben von Polizisten, deprimiert und festgenommen auf dem Sofa einer Polizeiwache.

Der ehemalige Schullehrer und Gewerkschaftsführer kam Ende Juli 2021 als Außenseiter ins Präsidium. Schon zu Beginn seiner kurzen Amtszeit wirkte er völlig überfordert. In 13 Monaten, vom Beginn seiner Amtszeit Ende Juli 2021 bis Ende August 2022, hat er 67 Minister ernannt – oder wieder abberufen.

Pedro Castillo in Untersuchungshaft – dieses Foto veröffentlichte die Polizei am 7. Dezember

Der Linkspopulist, der auch seine eigene Partei verlassen hatte, befand sich im Dauerknecht mit dem Parlament. Er überlebte zwei Amtsenthebungsverfahren. Ein drittes war für Dezember geplant. Offenbar wollte Castillo dem zuvorkommen. Am Mittwoch, kurz bevor die Parlamentarier über die Amtsenthebung abstimmen sollten, hielt Castillo eine Fernsehansprache, um die Auflösung des Parlaments anzukündigen, verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und sagte, er werde vorübergehend per Dekret regieren.

in den Ofen geschossen

Aber Castillo hatte das Ziel deutlich überschritten. Auch Regierungsmitglieder distanzierten sich oder traten aus Protest zurück. Auch das Militär schwieg. Es war nur allzu offensichtlich, dass der von Korruptionsvorwürfen in die Enge getriebene Präsident einen Putsch gegen sich selbst startete, um das frei gewählte Parlament zu stürzen.

Die Demokratie in Peru gilt als ziemlich zerbrechlich und von Skandalen und Streitigkeiten erschüttert, aber in diesem Moment zeigte sie Standhaftigkeit. Das Parlament enthob den Präsidenten umgehend seines Amtes. Am selben Abend wurde die bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte als neue Präsidentin vereidigt. Sie ist die erste Frau, die ihr Land führt.

Krise des politischen Systems

Darf ein Präsident in Peru das Parlament unter bestimmten Umständen nicht auflösen? Ja, aber nur unter diesen Umständen, die hier nicht gegeben waren. Perus Verfassung sieht vor, dass der Präsident das Parlament auflösen und Neuwahlen anberaumen kann, wenn das Parlament der Regierung zweimal das Misstrauen ausspricht. Aber das war hier nicht der Fall. Castillos Verhalten war eindeutig verfassungswidrig.

Das peruanische Parlament hofft, dass das Chaos nun vorbei ist

Andererseits fällt auf, dass Amtsenthebungsverfahren in Peru durchaus üblich sind. Castillo stand innerhalb von nur anderthalb Jahren vor seinem dritten Prozess. Auch sein Vorgänger Martín Vizcarra war durch ein Amtsenthebungsverfahren gefallen. Auch die in der Verfassung angeführte Begründung für die Amtsenthebung „wegen moralischer Inkompetenz“ klingt nicht sonderlich konkret. In den letzten fünf Jahren mussten sich drei peruanische Präsidenten einem Amtsenthebungsverfahren „wegen moralischer Inkompetenz“ stellen. Normale Regierungsarbeit scheint unter solchen Bedingungen schwierig zu sein.

Der neuen Präsidentin Dina Boluarte kann man nur ein hohes Maß an moralischer Standhaftigkeit in ihrem Amt wünschen.