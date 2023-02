Politische Gruppen streiten über die Transparenzreformen von EU-Parlamentschef Metsola in Qatargate – POLITICO

Ehemaligen Mitgliedern des Europäischen Parlaments wird es nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt sechs Monate lang verboten, in Brüssel und Straßburg Lobbyarbeit zu leisten, gemäß Plänen, die von politischen Führern bei einem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Mittwochabend gebilligt wurden.

Roberta Metsola, die Mitte-Rechts-Abgeordnete des maltesischen Parlaments, hat eine erste 14-Punkte-Liste von Reformen vorgelegt, um die Transparenz- und Integritätsregeln zu verbessern und die Institution zukunftssicher gegen eine Wiederholung des Qatargate-Skandals zu machen, in dem aktuelle und ehemalige Abgeordnete angeklagt wurden Bestechungsgelder aus Katar und Marokko anzunehmen.

Weitere Reformen umfassen eine Amnestie für Abgeordnete, um verspätete Anmeldungen von Geschenken und bezahlten Reisen einzureichen, ein Eingangsprotokoll für das Parlament und die Erweiterung des Geltungsbereichs von Abgeordneten und Assistenten, die Treffen mit Lobbyisten anmelden müssen.

Laut einem EU-Beamten gab es nur geringfügige Optimierungen und Änderungen am Wortlaut des Dokuments, das am Mittwoch im Brüsseler Playbook von POLITICO eingesehen wurde. Dieses Dokument enthielt mehrere Änderungen gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen von Metsola, darunter vor allem ein stärkeres Engagement für einen besseren Schutz von Whistleblowern und eine Verkürzung der sogenannten Cooling-off-Periode, die ehemaligen Abgeordneten die sofortige Lobbyarbeit verbietet und sie von möglichen 24 Monaten herabstuft auf nur sechs nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

„Die Arbeit an diesen Reformen wird sofort beginnen, um ein baldiges Inkrafttreten sicherzustellen“, sagte das Parlament in einer Pressemitteilung.

„Wir wollen vorankommen, also ist es jetzt an der Zeit, sie umzusetzen“, sagte Manfred Weber, Vorsitzender der Mitte-Rechts-Europäischen Volkspartei, gegenüber POLITICO nach dem Treffen und sagte, es habe „allgemein grünes Licht“ für das Paket gegeben. Vier anwesende Parlamentsbeamte bestätigten, dass eine informelle Einigung erzielt worden sei.

Bei dem Treffen gab es keine formelle Abstimmung, aber obwohl keine politische Fraktion droht, den Prozess zu blockieren, wollen die Grünen, die Sozialisten & Demokraten (S&D) und die Linken mehr.

„Sie wollen die Risse übertünchen und keinen Vizepräsidenten für Korruption, Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister und die Deklaration von Vermögenswerten zu Beginn und am Ende des Mandats der Abgeordneten einrichten“, sagte die Co-Vorsitzende der Linken, Manon Aubry sagte POLITICO.

Aubry sagte, dass sie nächste Woche in Straßburg auf eine weitere Debatte und einen Parlamentstext über die Bedeutung des Festhaltens am weitreichenden Qatargate drängen werde Auflösung von einer Mehrheit der Abgeordneten im Dezember gebilligt, unmittelbar nach Ausbruch des Skandals.

Diese Resolution forderte die Einrichtung eines speziellen Ausschusses zur Untersuchung der Korruptionsvorwürfe. Der jüngste Metsola-Plan schlägt stattdessen vor, einen bereits bestehenden Sonderausschuss für ausländische Einmischung umzufunktionieren, wobei Parlamentsbeamte argumentieren, dass dies Zeit sparen und früher Empfehlungen für tiefgreifende Reformen abgeben werde.

Aubry zeigte mit dem Finger auf ihren französischen Politikerkollegen, den Fraktionsvorsitzenden von Renew Europe, Stéphane Séjourné, den sie beschuldigte, die Abstimmung im Dezember nicht unterstützt zu haben.

Ein Renew-Sprecher sagte: „Sie versucht, einen möglichen Weg zu finden, um zu sagen, dass wir nicht einverstanden sind. Das ist nicht wahr. Ob es ihr gefällt oder nicht, wir stimmen ihr in der Sache zu und stellen uns auf die Seite von Grünen und Linken für einen umfassenderen Ansatz.“

Laut Metsolas Team sind die Reformen als „erste Schritte“ gedacht, die schnell eine politische Antwort auf den Korruptionsskandal liefern und innerhalb weniger Monate umgesetzt werden können.

Laut einem Text eines S&D-Funktionärs sagte die Vorsitzende der sozialistischen Fraktion, Iratxe García, dem Raum: „Die von Metsola vorgeschlagenen Maßnahmen sind ein Ausgangspunkt, aber nicht genug. Der Schutz von Whistleblowern ist zu vage, die sechsmonatige Bedenkzeit für ehemalige Abgeordnete ist zu kurz (wir schlagen 24 Monate vor) und es gibt andere Schwachstellen.“

„Es gab eine Vereinbarung, die Diskussion fortzusetzen“, sagte derselbe S&D-Funktionär.

NGO-Pleite

Die Linke und die Rechte tauschten auch Schläge über die Rolle von NGOs angesichts des Qatargate-Skandals, der Licht auf die Aktivitäten von zwei Menschenrechts-NGOs geworfen hat, Fight Impunity – geleitet vom ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri, der derzeit inhaftiert ist und gemacht hat ein Abkommen mit Staatsanwälten, um alles aufzudecken – und Kein Frieden ohne Gerechtigkeit, das ein Hauptempfänger von EU-Mitteln war und von Niccolò Figà-Talamanca geleitet wurde, der letzten Freitag freigelassen wurde.

Die EVP hat auf eine strengere Kontrolle von NGOs gedrängt, aber zivilgesellschaftliche Gruppen, insbesondere solche, die sich für Menschenrechte einsetzen, wie Human Rights Watch, befürchten, dass dies Teil eines umfassenderen Versuchs ist, den Skandal zu instrumentalisieren, um ihre Arbeit zu diskreditieren.

Aubry warf der EVP vor, sich nicht mit institutionellen Mängeln zu befassen und stattdessen „alle NGOs zu verachten, um nicht über den Kern der Sache zu sprechen“.

Der Metsola-Plan enthält Regeln, die es Parlamentsmitarbeitern und MdEP-Assistenten verbieten würden, leitende Positionen bei NGOs zu bekleiden, die von Nicht-EU-Regierungen finanziert werden. Die EVP will dies weiter vorantreiben und rief dazu auf erfolgreich für eine Debatte über die Rolle der in den Skandal verwickelten NGOs, die nächste Woche in Straßburg auf die Tagesordnung gesetzt wird.

EVP-Chef Weber sagte: „Die Sozialdemokraten haben das abgelehnt, und das war für mich eine offene Frage: Warum sollten wir nicht darüber diskutieren?“ Der sozialistische Funktionär wiederum wies diese Version der Ereignisse zurück und sagte, die Gruppe wolle die Debatte einfach nicht ausschließlich auf NGOs konzentrieren.

Auf die Frage, ob die EVP kürzlich damit begonnen habe, die Sozialisten wegen des Qatargate-Skandals, der sich bisher nur auf S&D-Abgeordnete konzentriert, aggressiver anzugreifen, antwortete Weber: „Wir greifen nicht an; Ich möchte die Dinge klären.“

Der Kampf breitete sich am Mittwochabend von der Versammlung hinter verschlossenen Türen im sechsten Stock des Paul-Henri-Spaak-Gebäudes auf die sozialen Medien aus, wobei die S&D die EVP beschuldigte, dies nicht zu sagen Wahrheit über den Vorstoß für eine NGO-Debatte.

Sarah Wheaton trug zur Berichterstattung bei.