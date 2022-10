Politik soll Begeisterung für die Zukunft wecken

Zum 70. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes diskutierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Landesbischof Dr. hc Frank Otfried July und dem Unternehmer Thomas Fritz über den Vertrauensverlust in die Politik. Ihm sei wichtig, dass die Menschen in Deutschland wie vor 70 Jahren mit mehr Zuversicht nach vorne blicken, sagte Spahn vor rund 150 Bürgern in Ludwigsburg. „Wir leben im besten und freien Deutschland“, sagte Spahn. Er will Politik gestalten, die Begeisterung für die Zukunft weckt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Versuch, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, um den Patientenalltag zu verbessern.