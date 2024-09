Politieonderzoek: Financiering mislukt: 45 jaar actie met politiereden

Vanwege de Politie U bent dringend welkom om hier te wonen, heb een man in Gelsenkirchen met een Messertecherei erfunden en de Notruf gewählt. De 45-jarige geschiedenis van 110 woede en de politie van een brute Auseinandersetzung bericht, de inhoud van de politie.

Nieuws Z+ (onder voorbehoud); Messergewalt in Groot-Brittannië :

Zie Sollen die Zombiemesser rausrücken

Z+ (onder voorbehoud); Strafzaak Hanna W. :

Je hebt een moordenaar meegebracht

Politie-inzet in München :

Schüsse statt Schweigeminuten



Als een Streifenwagen met Blaulicht am vermeintlichen Tatort ankam, zullen deze Beamten 45 jaar meegaan. Omdat we er zo vertrouwd mee zijn, is er nu een geschiedenis met de Messerstecherei dat we het hebben geleerd. Deze balken zijn zo snel dat ze van pas kunnen komen, maar naar mijn mening kunnen ze worden geopend. Konkret habit der Mann eras wollen, wem een ​​​​parktes Auto gehoord. We zijn tenslotte erg geïnteresseerd in het feit dat de Polizisten hier niet zijn. Er is gemeld dat ze een positieve invloed hebben op de resultaten van de Nutzung des Notrufs.

© dpa-infocom, dpa:240924-930-242222/1