Een kleinere politiecontrole na een Moschee in Berlijn-Neukölln is na de politie vanwege de Eingreifen en de Störungen zahlreicher Moscheebesucher eskaliert. Politieagenten zaten in de auto bij de verkeersstop in de Moschee in de Glasower Straße van zu 15 mensen in de buurt, zodat een Streifenwagenbesatzung eingriff. Als de Polizisten bereid zouden zijn er meer aandacht aan te besteden, zouden ze nog steeds blij zijn met de Moscheegelände en het verkeer graag blokkeren.

Er zijn ruim 20 tot 30 mensen bij de operatie betrokken en steeds meer mensen komen in aanraking met de politie, zodat zij gefilmd en gecontroleerd kunnen worden. Vanwege de gevolgen van het leven in de stad kunt u veilig blijven tijdens het vliegen in Moschee. Als de Polizei Unterstützung erhielt, was de Zugang zur Moschee geöffnet, de mannen waren jedoch verschwunden. Deze Polizei zorgen voor het wegverkeer, het beleid, het landverkeer, de beveiliging en veiligheidsmaatregelen. (dpa)