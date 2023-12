Politie valt homo-locaties in Rusland binnen nadat Hooggerechtshof ‚internationale LGBTQ-beweging‘ verbiedt

CNN

—



De politie deed eind vrijdag invallen op homo-locaties in Rusland, zo meldden twee Russische online nieuwsmedia, een dag nadat de hoogste rechtbank van het land oordeelde de “internationale LGBTQ-beweging” te verbieden en deze als een extremistische organisatie bestempelde.

De baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof van donderdag zorgde voor een nieuwe huivering van angst bij de Russische LGBTQ-gemeenschap, die de afgelopen jaren al te maken kreeg met intensievere repressie, terwijl president Vladimir Poetin zijn imago als verdediger van traditionele morele waarden tegen het liberale Westen probeert te versterken.

De invallen vonden plaats in ten minste drie uitgaansgelegenheden in de hoofdstad Moskou, aldus de twee onafhankelijke Russische nieuwszenders Telegram, Ostorozhno Novosti en Sota.

De politie zei dat ze routinematige drugsinvallen uitvoerden, aldus de verkooppunten.

Ostorozhno Moskva meldde ook dat de politie de paspoorten van feestgangers fotografeerde.

“Ooggetuigen zeiden dat veiligheidstroepen het pand binnenkwamen onder het voorwendsel van een anti-drugscontrole en de paspoorten van bezoekers fotografeerden”, aldus het rapport. “Midden in het feest stopten ze de muziek en (de politie) begon de gangen binnen te dringen.”

De outlet plaatste ook een video van een ooggetuige die een beangstigend tafereel beschreef: “Ik was erbij. Ik schrok mezelf eerlijk gezegd toen de muziek stopte en ze zeiden dat er een politie-inval was. Ik dacht dat dat het was, ik zou twaalf jaar gevangenisstraf krijgen. Op weg naar buiten namen ze een foto van mijn paspoort (ID). Dus je begrijpt dat 300 van ons naakt stonden, alleen in ondergoed, en wachtten tot iemand ons kleren zou brengen, en niemand begreep wat er aan de hand was.

De onafhankelijke Telegram-nieuwszender Sota meldde, onder verwijzing naar een medewerker van de homoclub Central Station in Moskou, dat de invallen plaatsvonden in de Secret Club en de Mono Bar in Moskou, evenals bij de populaire pop-up Hunters Party.

Sota meldde ook dat de Central Station Club in Sint-Petersburg vrijdag de sluiting ervan aankondigde, waarbij het management van de club zei dat hen verdere verhuur van het terrein werd ontzegd vanwege de ‘nieuwe wet’.

Een video die door de twee nieuwsmedia is geplaatst, toont een politiebusje dat geparkeerd staat buiten wat een van de locaties lijkt te zijn, met zwaailichten maar zonder sirenes. Bij de ingang van de locatie zijn minimaal twee personen te zien die lijken op politieagenten.

De bekende Russische transgenderblogger en LHBTQ-activiste Milana Petrova – die niet meer in het land woont – berichtte over de invallen op haar Telegram-kanaal.

Ze zei dat de invallen plaatsvonden op particuliere LHBTQ-feesten, en niet op nachtclubs.

“Er waren daar gisteren GEEN invallen. Er vonden invallen plaats op individuele LHBT-feesten voor volwassenen. Daar werden de paspoorten van mensen zonder hun wil gefotografeerd, blijkbaar voor verdere repressie”, schreef Petrova zondag.

‘Laat me u eraan herinneren dat de wet eergisteren uitkwam,’ zei Petrova. “Nooit in de geschiedenis van het land zijn er zulke wrede wetten geweest”, voegde ze eraan toe.

De manager van de populaire Mono-homoclub, die de naam Alexey Khoroshy draagt, ontkende dat er in zijn club een inval was gedaan. Khoroshy zei dat alleen het pop-upfeest in Moskou werd overvallen.

“Gisteren was de enige drugsinval bij Hunters Party. Dus alles is kalm als voorheen – we werken! En onthoud dat drugs slecht zijn!” zei Khoroshy.

Een andere bron met directe kennis van de inval in de Hunters Party-pop-up vertelde CNN dat het slechts een routinematige drugsinval was.

Mensen die chatten op een onlinegroep die verbonden is met de Hunters Party, uitten echter hun angst.

“Niemand zal meer vrede hebben, we balanceren nu tussen propaganda en extremisme”, schreef een persoon die rechtstreeks verbonden was met de Hunters Party in de groepschat.

Een andere persoon antwoordde: “Het is gevaarlijk, ik ga niet meer.”

Russische functionarissen hebben geen commentaar gegeven op de invallen. Er werd geen melding gemaakt van routinematige drugsaanvallen of andere vormen van invallen in de staatsmedia.

De Russische LGBTQ-gemeenschap heeft al te maken gehad met een groot aantal nieuwe wetten die specifiek op hen gericht zijn.

Eind vorig jaar ondertekende Poetin een wetsvoorstel dat het verbod op zogenaamde LHBTQ-propaganda in Rusland uitbreidt, waardoor het voor iedereen illegaal wordt om relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht te bevorderen of te suggereren dat niet-heteroseksuele geaardheden ‘normaal’ zijn.

Het verbod werd door Poetin afgekondigd, slechts enkele dagen nadat een strenge nieuwe ‘buitenlandse agenten’-wet van kracht werd, terwijl het Kremlin hardhandig optreedt tegen de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten terwijl zijn militaire operatie in Oekraïne hapert.

De nieuwe wetten vergroten aanzienlijk de reikwijdte van een wet uit 2013 die de verspreiding van LGBTQ-gerelateerde informatie onder minderjarigen verbood. De nieuwe versie breidt het verbod op het promoten van dergelijke informatie ook uit naar volwassenen.

Het is nu illegaal in Rusland om LGBTQ-relaties te promoten of te ‘prijzen’, om niet-heteroseksuele geaardheden publiekelijk te uiten of te suggereren dat deze ‘normaal’ zijn.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd de naam van het Russische Telegram-kanaal Ostorozhno Moskva verkeerd gespeld en werden locatielocaties verkeerd geïdentificeerd. De invallen vonden alleen in Moskou plaats.