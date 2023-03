De politie in Pakistan dook zondag op bij het huis van voormalig premier Imran Khan in Lahore, gewapend met een arrestatiebevel, maar ontdekte dat de voormalige leider blijkbaar niet beschikbaar was, zeiden functionarissen.

“Een team van de politie van Islamabad is in Lahore aangekomen om Imran Khan te arresteren om te voldoen aan de gerechtelijke bevelen”, zei de politie in een tweet.

“Imran Khan aarzelt om zich over te geven – de hoofdinspecteur van politie was de kamer binnengegaan, maar Imran Khan was daar niet aanwezig”, voegde de tweet eraan toe.

De Engelstalige Pakistaanse krant Ochtendgloren zei dat Khan zijn partijmedewerkers in de residentie toesprak toen de politie arriveerde.

De vice-voorzitter van Khan’s Pakistaanse partij Tehreek-e-Insaf (PTI), Shah Mehmood Qureshi, ontkende dat er een arrestatiebevel was.

“We hebben het bericht van de politie van Islamabad ontvangen – het bericht bevat geen bevel tot arrestatie”, zei hij tegen verslaggevers.

“We zullen onze advocaten raadplegen en het juridische proces volgen”, voegde hij eraan toe.

Waarom wordt Imran Khan gezocht door de politie?

Khan, die vorig jaar door een motie van wantrouwen uit zijn ambt werd gezet, is het onderwerp van een arrestatiebevel omdat hij op 28 februari niet voor een rechtbank is verschenen wegens beschuldigingen van corruptie.

De voormalige premier wordt beschuldigd van het niet aangeven van geschenken die hij tijdens zijn ambtsperiode heeft ontvangen of de winst die hij heeft gemaakt met de verkoop ervan.

Volgens de Pakistaanse wet moeten overheidsfunctionarissen alle geschenken aangeven, maar mogen ze onder een bepaalde waarde houden.

Sinds hij zijn ambt heeft verlaten, heeft Khan geprobeerd de politiek in Pakistan te verstoren door protesten te houden, zich terug te trekken uit het parlement en de twee provinciale vergaderingen die door zijn partij werden gecontroleerd te ontbinden in een poging de regering te dwingen vervroegde peilingen te houden.

In november werd hij neergeschoten en licht gewond bij een aanval op zijn konvooi.

Pakistan bevindt zich momenteel in een moeilijke economische situatie, met hoge inflatie en weinig deviezenreserves.

tj/fb (AFP, EFE)