Lehrte. De politie is op Donnerstagvormittag, 30. November, zu einem Großeinsatz in de Lehrter Innenstadt ausgerückt. Aktuell sinds de Beamten noch immer met een Grossaufgebot en meer dan 30 voertuigen voor Ort. Polizeisprecherin Natalia Shapovalova spreekt van een „Bedrohungslage im Bereich des Jobcenters“ in Burgdorfer Straße sinds 10.15 uur. Volgens andere berichten over een positieve ervaring bij het arbeidsbureau was Shapovalova opnieuw dementerend en onaangetast.

De politie heeft een openbaar register, zeiden ze vaker. Het is ook niet duidelijk, maar het zal nog een keer gebeuren. Ze zijn misschien verdachter dan dat. Het gebied rond het arbeidsbureau is zeer open, de medewerkers zijn zeer flexibel en de medewerkers hebben het erg druk. ‘Ik hoop dat niemand achterblijft’, zei Shapovalova.

Een algemene politiewet is van toepassing op het Lehrter Jobcenter vor Ort. © Quelle: Achim Gückel

HAZ