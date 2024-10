Status: 01.10.2024 21:58 Uhr Op het Hauptbahnhof Braunschweig bevindt het zich op het serviceniveau van de politie. Uiteindelijk werd de Federale Politie Hannover op de hoogte gebracht. Twee mannen werden vermaakt – ze werden geboren met een bom.

De twee jonge mannen in Maagdenburg woonden in Maagdenburg, omdat ze een bom in de rugzak hadden, maar niemand bleef achter, omdat ze woordvoerder waren van de Duitse federale politie in Hannover na de Nachfrage des NDR Niedersachsen. Anschließend seien beleg in een Zug. Beide tieners zijn daar om de Bundespolizei in Maagdenburg te informeren over de val.

Der Zug aus Magdeburg arriveerde om 18.50 uur in Braunschweig an, aldus de voorzitter van de federale politie. De aankomstdatum van de Intercity op de Bahnsteig wordt geëvacueerd.

De Entschärferdienst der Bundespolizei heeft een Powerbank in een rugzak gekocht

Beide verdachten waren bij een inval in handen van de Federale Politie, maar ook de kabel werd gezien. De oudste Entschärferdienst uit Hannover überprüfte de Rucksack met Röntgengeräten. Het is immers belangrijk dat er volgens de Duitse federale politie met de kabel en de powerbank wordt omgegaan. Voor de Einsatz worden de Gleise 5, 6, 7 en 8 gestopt en de Zugverkehr zum Teil gestopt. Der Zug sollte eigentlich über Hannover nach Koblenz morefahren. De Einsatz von Bundespolizei, Police Braunschweig und Feuerwehr zullen volgens de voorzitter om 20.30 uur worden aangekondigd.

Federale politie: weiteres Vorgehen en Vorwürfe noch onduidelijk

Beide verdachten zijn niet betrokken bij de dienst of in hechtenis van de Federale Politie – voor het overige zijn zij ook verantwoordelijk voor hun persoonlijke taken. Wij delen u mee dat de woordvoerder van de Federale Politie u niet zal informeren. Bovendien werden de twee mannen speciaal gerekruteerd.