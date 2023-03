In reactie op een parlementair onderzoek van de Linkse Partij zei de Duitse federale recherche (BKA) dat haar landelijke rapportagedienst in 2022 in totaal 320 misdaden tegen journalisten registreerde, het hoogste aantal sinds de eerste gegevens over dergelijke misdrijven in 2016 werden verzameld. .

De Duitse krant Welt gemeld, daarbij verwijzend naar het rapport, dat van de 320 politiek gemotiveerde media-aanvallen 46 gewelddadig waren, 41 bedreigingen, 31 materiële schade en 27 opruiing.

Van de Duitse deelstaten voerde Saksen de lijst aan met 69 misdaden, gevolgd door 66 in Berlijn en 40 in Beieren. In Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland, werden zo’n 20 incidenten geregistreerd.

De statistieken geciteerd door Welt en andere Duitse mediakanalen toonden de afgelopen vier jaar een verdrievoudiging van het aantal gerapporteerde misdaden tegen de media in Duitsland, met een gestage stijging ten opzichte van 93 van dergelijke aanvallen in 2018.

Was geweld tegen journalisten gekoppeld aan protesten tegen het coronavirus?

Het onderzoek van de Linkse Partij vroeg ook om gegevens over het aantal criminele aanvallen dat rechtstreeks verband hield met protesten die zich concentreerden op het coronavirus: de telling – 64, waarvan 15 gewelddadig. Ook hier leidde Saksen de Duitse deelstaten met meer dan de helft van alle aan het coronavirus gerelateerde misdaden, 34, terwijl alle andere deelstaten in de enkele cijfers zaten.

“De geregistreerde misdaden tegen mediaprofessionals bereikten een triest nieuw hoogtepunt in 2022. Dit geldt ook voor geweldsmisdrijven, waarvan een derde – net als vorig jaar – werd gepleegd in verband met COVID-gerelateerde protesten”, zei Petra Sitte, de Linkse Woordvoerster van het mediabeleid van de partij.

“Zelfs als de gelegenheden voor dergelijke protesten verdwijnen, zullen de radicalisering en de antipershouding van bepaalde groepen een blijvend probleem zijn”, voegde ze eraan toe.

Sitte riep ook op tot een gecoördineerde staats- en federale strategie als het gaat om de bescherming van de persvrijheid en degenen die voor de mediakanalen van het land werken, evenals de voortdurende evaluatie van de toekomstige situatie.

js/fb (AFP, dpa)