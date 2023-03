De inval vond plaats toen Imran Khan op weg was naar de rechtbank om te worden beschuldigd van het illegaal verkopen van staatsgeschenken

Pakistaanse politieagenten bestormden zaterdag het huis van voormalig premier Imran Khan toen hij op weg was naar de hoofdstad Islamabad om voor de rechtbank te verschijnen in een corruptiezaak. De inval werd gewelddadig toen de politie in botsing kwam met de aanhangers van Khan.

Op beelden die op sociale media worden gedeeld, is te zien hoe agenten de hoofdingang openbreken bij de residentie van de ex-premier in Lahore, in het oosten van het land. Een andere clip die Khan’s Pakistaanse Tehreek-e-Insaf (PTI) partij op Twitter heeft vrijgegeven, lijkt te laten zien dat de politie op brute wijze supporters slaat met stokken en wapenstokken.

Pakistaanse functionarissen zeggen dat 30 mensen zijn gearresteerd tijdens de inval, toen ze op weg waren om de blokkade op te heffen die door aanhangers van Khan in de buurt van zijn huis was opgezet. Suhail Sukhera, de officier die de leiding had over de operatie, zei dat activisten zich verzetten door met stenen en molotovcocktails te gooien.

“De politie van Punjab heeft een aanval geleid op mijn huis in Zaman Park, waar Bushra Begum alleen is. Onder welke wet doen ze dit?” tweette de oud-premier, verwijzend naar zijn vrouw.

Hij beweerde ook dat de inval was gedaan, niet om ervoor te zorgen dat hij voor de rechtbank zou verschijnen, “maar was bedoeld om me naar de gevangenis te brengen, zodat ik onze verkiezingscampagne niet kan leiden.”

De inval kwam na enkele dagen van botsingen met Khan’s aanhangers in het hele huis, toen de politie probeerde de belegerde politicus te arresteren omdat hij niet kwam opdagen in de rechtbank. Later werd het arrestatiebevel echter opgeschort door het Pakistaanse Hooggerechtshof.

In een tweet op zaterdag beweerde Khan dat de regering van plan was hem te arresteren. Hij voegde eraan toe “Ondanks dat ik hun malafide bedoelingen ken, ga ik door naar Islamabad en de rechtbank omdat ik geloof in de rechtsstaat.”

Khan, die in 2018 premier werd, werd in 2022 afgezet bij een motie van wantrouwen en is verwikkeld in tientallen juridische geschillen. Hij wordt onder meer beschuldigd van het illegaal verkopen van staatsgeschenken ter waarde van ongeveer $ 2 miljoen die hem tijdens zijn ambtsperiode door buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders zijn gegeven. Hij heeft de beschuldigingen ontkend en beweert dat ze politiek gemotiveerd zijn.