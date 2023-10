Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

WARSCHAU – Polens rechte Konföderationspartei könnte nach den Parlamentswahlen am Sonntag eine Schlüsselrolle spielen – die Frage, die die Partei zerreißt, ist, ob sie das will.

Die Meinungsumfrage von POLITICO zeigt, dass die Konföderation – eine unbeholfene Mischung aus Wirtschaftslibertären, rechtsextremen Ideologen und Störenfrieden mit seltsamen Ansichten zu Frauenrechten und Essenshunden – eine Unterstützung von 9 Prozent hat.

Keine der beiden größten Parteien – die regierende nationalistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und die zentristische Oppositionspartei Civic Coalition (PO) – wird wahrscheinlich genügend Sitze gewinnen, um allein eine Regierung zu bilden.

Die PiS dürfte an erster Stelle stehen, und der einzig mögliche Koalitionspartner für die Partei ist die Konföderation, da sie ähnliche nationalistische Ansichten vertritt, obwohl ihre Wirtschaftspolitik sehr unterschiedlich ist. Es ist jedoch unklar, ob die Konföderation mitspielen und der PiS helfen will, für eine dritte Amtszeit an der Macht zu bleiben.

Sławomir Mentzen, einer der Führer der Partei, ist auf den Kriegspfad gegen Premierminister Mateusz Morawiecki gegangen und hat einen Social-Media-Aufruf veröffentlicht, in dem er dazu aufruft, kompromittierende Aufzeichnungen über seine Immobilienkäufe vorzulegen und dafür eine Million Złoty (220.000 Euro) zu zahlen. belohnen.

„Selbstverständlich werde ich die Aufzeichnung nach Erhalt veröffentlichen und der Polizei übergeben … Das Angebot gilt, solange Mateusz Morawiecki Premierminister ist – ich hoffe, dass dies so schnell wie möglich endet“, sagt Mentzen.

Auch der andere Vorsitzende der Partei, Krzysztof Bosak, äußert sich eiskalt über die Idee, sich nach der Wahl mit der PiS anzufreunden, und nennt sie eine „Partei der Heuchler“, weil sie in sozialen Fragen wie dem Abtreibungsverbot ein gutes Spiel führe, es dann aber nicht umsetze.

Sein Widerstand ist jedoch differenziert.

„Grundsätzlich sind wir gegen die PiS-Regierung und ihre Fortführung“, sagte er. „Die Mehrheit bleibt jedoch unsicher. Die günstigste Lösung werden wir erst nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ermitteln.“

Die Versuchung, einen Deal abzuschließen, wird enorm sein. PiS und ihr Führer Jarosław Kaczyński stehen in dem Ruf, auf Stimmenfang im Parlament zu gehen, indem sie Ministerämter sowie gut bezahlte Jobs in staatlich kontrollierten Unternehmen anbieten.

Przemysław Wipler, ein einflussreicher Parlamentskandidat der Konföderation, der einst PiS-Abgeordneter war, bevor er mit der Partei brach, erläuterte die Verhandlungsstrategie seiner Partei nach der Wahl.

„In erster Linie wollen wir, dass Krzysztof Bosak Parlamentspräsident wird. Zweitens werden wir weder einen Premierminister der PiS noch der PO akzeptieren. Hier können die Verhandlungen beginnen“, sagte er.

Hohe Einsätze

Was unklar ist, ist, wie die Konföderation mit den Verhandlungen nach der Wahl umgehen wird, bei denen sowohl für die PiS als auch für die Opposition enorm viel auf dem Spiel steht. Sie könnte formell einer PiS-Regierung in einer Koalition beitreten, informell eine PiS-Minderheitsregierung unterstützen oder sogar eine von der Opposition geführte Regierung unterstützen, die darauf abzielt, die Machtübernahme der PiS zu brechen, was Recht und Gerechtigkeit schwächen und der Konföderation den Weg für weitere Gewinne ebnen würde rechte Wähler.

Jeder kurzfristige Gewinn durch den Zusammenschluss mit der PiS könnte die Partei spalten und ihre Chancen bei den bevorstehenden Kommunal-, Europa- und Präsidentschaftswahlen schmälern.

Bosak sagte, das wahrscheinlichste Ergebnis bestehe darin, dass die Konföderation nicht Mitglied der Partei werde, weil „wir im nächsten Parlament keine guten Koalitionspartner für unsere Partei sehen“, fügte dann aber hinzu, dass seine Partei „für einzelne gute Gesetze stimmen und ihre eigenen vorschlagen wird.“ ”

Wipler sagte, dass eine Koalition mit der derzeitigen Opposition (mit Ausnahme der Linken, einer sozialdemokratischen Partei, die in Umfragen bei 10 Prozent liegt) sinnvoller wäre. Das Hauptziel eines solchen Kabinetts wäre das „Aufräumen“ nach acht Jahren PiS-Herrschaft.

„Wir sind pragmatisch – niemand geht aus Liebe in die Politik“, sagte Wipler.

Die Ansichten innerhalb der Partei sind geteilt.

Artur Dziambor, ein ehemaliger Abgeordneter der Konföderation, der im Februar abgesetzt wurde, als Mentzen seine Macht festigte, war ein Befürworter dafür, dass die Partei ihr Etikett als rechtsextrem ablegen sollte.

„Ich war der Meinung, dass die Partei näher zur Mitte rücken sollte, aber es gibt viele Leute mit Ansichten, die für den Durchschnittswähler inakzeptabel sind“, sagte er.

Aber er sagte, dass es der Konföderation leichter fallen würde, mit Recht und Gerechtigkeit zurechtzukommen als mit der Opposition.

Die Partei muss auch die Möglichkeit eines chaotischen Ergebnisses abwägen, wenn keine stabile Regierung gebildet wird und das Land zu vorgezogenen Wahlen gezwungen wird.

Das legt viel Macht in die Hände von Mentzen und Bosak.

„Wer die Regierung bilden wird, wird von der Konföderation entschieden“, sagte der Politikwissenschaftler Jarosław Flis dem polnischen Nachrichtenradio Tok FM. „Man muss Mentzen und Bosak fragen, wie sie sich entscheiden werden, aber sie werden es jetzt bestimmt nicht sagen, denn was immer sie sagen, wird ihnen schaden.“ Und deshalb ist es eine große Unbekannte.“