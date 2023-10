Polens Hauptstadt Warschau hat sich zu einem Zentrum für die Niederlassung multinationaler Unternehmen und globaler Investmentbanken entwickelt, da das Land zum wichtigsten Finanzzentrum Mitteleuropas werden will.

Doch ein paar Straßen abseits des Trubels des Warschauer Geschäftsviertels, im Keller eines Wohnhauses, surrt Sebastian Wareluks Nähmaschine ununterbrochen.

Wareluk und sein Partner Wojciech Ostrowski sind die Eigentümer der Rucksackfirma Dwa Borsuki. Während sie eine Reihe von Taschen für große Unternehmen wie die Haarpflegemarke Garnier herstellen, hat ihr Unternehmen auch eine beträchtliche Kundschaft aus der polnischen LGBTQ-Community.

„Wir haben dieses Unternehmen vor etwa viereinhalb Jahren mit dem Ziel gegründet, farbenfrohe Rucksäcke herzustellen. Wir sind auch ein schwules Paar und wollen unsere Identität nicht verbergen, also haben wir begonnen, uns auf die Herstellung von Regenbogentaschen und Rucksäcken zu konzentrieren, die allen gerecht werden.“ Kunden aus der LGBTQ+-Community oder alle, die die Community in Polen unterstützen“, sagte Ostrowski der DW.

Unternehmen wie Kubota erkennen das Potenzial der „rosa Wirtschaft“ Polens Bild: Priyanka Shankar/DW

LGBTQ und polnische Politik

Die Rechte von Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft in Polen wurden in den letzten Jahren durch das Anti-LGBTQ-Narrativ der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) des Landes bedroht.

Vor zwei Jahren erklärten sich mehrere Gemeinden im Land zu „LGBTQ-ideologiefreien Zonen“. Einige Orte haben diesen Status jedoch aufgehoben, nachdem die EU eine solche Diskriminierung verurteilt hatte.

Trotz dieser Herausforderungen haben Unternehmen wie Dwa Boruski nicht davor zurückgeschreckt, sich um die Gemeinschaft zu kümmern oder das Potenzial von Polens „rosa Geld“ zu erkennen, einem Begriff für die Kaufkraft der LGBTQ-Community.

„Rosa Geld“ in ganz Polen

Ian Johnson, Geschäftsführer von Out Now, einem globalen Marketingunternehmen, das sich auf LGBTQ-Forschung und -Marketing spezialisiert hat, sagte der DW, dass Polens „rosa Wirtschaft“ unter den zehn größten EU-Volkswirtschaften auf Platz sieben liegt und fast 165 Milliarden Zloty (36 Milliarden Euro) erwirtschaftet ; 38,2 Milliarden US-Dollar) pro Jahr.

„Angesichts der Tatsache, dass ‚Pink Money‘ das Gesamteinkommen der fast zwei Millionen LGBTQ-Erwachsenen in Polen darstellt – und dass diese Verbraucher jedes Jahr für Einnahmen von fast 36 Milliarden Euro verantwortlich sind – ist es logisch, dass Unternehmen daran interessiert sind, sich eine vorteilhafte Position aufzubauen, um anzuziehen.“ mehr von diesem Einkommen“, fügte Johnson hinzu.

Von großen multinationalen Unternehmen wie der Eismarke Ben & Jerry’s, die ein Regenbogenhologramm zur Unterstützung der LGBTQ-Rechte herstellten, bis hin zu den kleinen Unternehmen von Wareluk und Ostrowkski war das Potenzial von Polens „rosa Geld“ ein Anreiz, sich trotz der Politik weiterhin um die Gemeinschaft zu kümmern .

Aber Ostrowkski sagt, dass es bei ihrem Geschäft auch darum geht, Kunden anzulocken, die die LGBTQ-Community unterstützen. Kunden von Dwa Borsuki erhalten sogar eine Rückerstattung, wenn sie nachweisen, dass sie an eine LGBTQ-Organisation gespendet haben.

Anderthalb Stunden von Warschau entfernt, in der ehemaligen Textilstadt Lodz, vertritt Waclaw Miklaszewski, Mitbegründer von Kubota, einer polnischen Flip-Flop-Marke, die auch die LGBTQ-Community unterstützt, eine ähnliche Ansicht.

„Wir warten nicht darauf, dass die Regierung diese Dinge versteht, denn die Gesellschaft versteht die Dinge viel schneller. Es war für uns ganz normal, die LGBTQ-Community in Polen zu unterstützen“, sagte Miklaszewski der DW.

Kubotas farbenfrohe Flip-Flops sind in Polen seit Mitte der 1990er Jahre berühmt. Mittlerweile erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von über 6 Millionen Euro und sind letztes Jahr an der polnischen Börse notiert.

Miklaszewski sagt, dass es bei der Unterstützung der LGBTQ-Community als börsennotiertes Unternehmen nicht nur darum geht, das Regenbogenlogo zu tragen. „Es geht auch darum, den Support bei jedem Produkt unserer Regenbogenkollektion zu praktizieren“, sagte er. „Wir tun dies, indem wir einen großen Teil der Einnahmen aus diesen Produkten an die NGOs weitergeben, die die LGBTQ-Bewegung unterstützen.“

Gesellschaft und Unternehmen, die LGBTQ-Personen unterstützen

Während Unternehmen wie Kubota und Dwa Borsuki sich weiterhin offen für die Unterstützung der LGBTQ-Community einsetzen, haben sich nicht alle in Polen damit abgefunden.

„Meine Mutter hörte auf, mit mir zu reden, als sie hörte, an wen sich unser Unternehmen richtet. Sie unterstützt die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ und ihre Ideologien“, sagte Ostrowski und fügte hinzu, dass solche Gefühle in kleinen Städten und Dörfern weit verbreitet seien.

Eine junge Polin auf den Straßen Warschaus erzählte der DW, dass die derzeitige oder jede neue Regierung zwar politische und wirtschaftliche Entscheidungen treffen müsse, die Menschen aber dennoch etwas bewirken könnten.

„Wir haben als Menschen die Wahl, die LGBTQ-Community und ihr Geschäft zu unterstützen und zum Wachstum unserer Wirtschaft beizutragen. Ich persönlich mag einfache Farben und keine Regenbogenfarben, deshalb kaufe ich keine Regenbogenprodukte. Aber ich habe kein Problem damit, die Unternehmen zu unterstützen“, sagte sie .

Kubota, eine polnische Flip-Flop-Marke, engagiert sich offen für die Unterstützung der LGBTQ+-Community des Landes Bild: Priyanka Shankar/DW

Was erwarten Unternehmen von den bevorstehenden Wahlen?

Polen geht am 15. Oktober zur Wahl. Migration, Frauen- und LGBTQ-Rechte sowie der Krieg in der Ukraine gehören zu den wichtigsten Wahlkampfthemen.

Während die rosa Wirtschaft etwa 5 % des jährlichen BIP Polens in Höhe von fast 700 Milliarden Euro ausmacht, glaubt Ostrowski, dass die Regierungen zufrieden sind, solange ein Unternehmen Geld einbringt.

Piotr Arak, Direktor des Polnischen Wirtschaftsinstituts, sagte der DW, es sei klüger, wenn sich die Politik einfach aus der Wirtschaft heraushalte. Um ein Land zum Gedeihen zu bringen, müssen lediglich Vorschriften geschaffen werden, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen, zu wachsen.

Zählen Sie auf die LGBTQ-Abstimmung?

Aber Johnson von Out Now argumentiert, dass polnische Politiker sich um die Pink Economy kümmern sollten, da LGBTQ-Wähler insgesamt fast 2 Millionen Stimmen ausmachen, eine Zahl, die in einem engen Wettbewerb wichtig sein kann.

„Wir gehen davon aus, dass politische Kandidaten, die sich für die Gleichbehandlung von LGBTQ-Personen einsetzen, damit rechnen müssen, dass die Wahllandschaft 2023 viel günstiger sein wird als bei den nationalen Parlamentswahlen 2019, als die Unterstützung für LGBTQ-Personen in der polnischen Gesellschaft weitaus weniger verbreitet war“, sagte Johnson sagte.

Für den Flip-Flop-Hersteller Kubota werden die Ergebnisse der bevorstehenden Wahlen unterdessen nicht dazu führen, dass sie ihre LGBTQ-Unterstützung stoppen.

„Wahlen hin oder her, als Unternehmen sind wir hier, um die LGBTQ-Community zu unterstützen. Es gibt keinen Platz für Konfrontation. Wenn ein Politiker dagegen ist, schicken wir ihm einfach unsere Flip-Flops und ein paar Blumen“, sagte Miklaszewski .

Herausgegeben von: Tim Rooks