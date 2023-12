Polens ehemaliger Präsident Lech Walesa, 80, wurde mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert

WARSCHAU, Polen (AP) – Lech Walesa, Polens 80-jähriger ehemaliger Präsident und Friedensnobelpreisträger, wurde mit einem schweren Fall von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert, sagte ein Berater am Dienstag.

Ein Beitrag auf Walesas Facebook zeigt ihn mit einer Sauerstoffmaske auf einem Krankenhausbett und trägt die Überschrift: „Ich wurde von Covid getroffen.“ Der Berater, Marek Kaczmar, sagte gegenüber polnischen Medien, dass Walesa schwer krank sei, aber in einem Krankenhaus in Danzig, der baltischen Hafenstadt, in der er lebt, gut versorgt werde.

Es ist Walesas zweiter Anfall von COVID.

Ab 1980 leitete Walesa die demokratiefreundliche Solidaritätsbewegung in Polen, die neun Jahre später zum friedlichen Sturz des Kommunismus in Polen führte und andere Länder dazu inspirierte, die Vorherrschaft Moskaus abzuwerfen.

1983 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Von 1990 bis 1995 war er der erste vom Volk gewählte Präsident des demokratischen Polens.

Die Associated Press