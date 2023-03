Hoge prijzen zijn de oorzaak van toenemende winkeldiefstallen in supermarkten, meldt de Poolse krant Rzeczpospolita

Het aantal winkeldiefstallen in Polen is in 2022 met bijna een derde toegenomen, meldde de krant Rzeczpospolita donderdag op basis van politiegegevens.

Statistieken toonden aan dat het aantal diefstallen op jaarbasis met maar liefst 31,1% toenam tot ruim 32.000 gevallen. Van de 16 Poolse regio’s registreerde alleen Lublin naar verluidt geen toename van dergelijke misdaden.

De stijging van diefstal is “een duidelijk signaal van problemen op de markt”, zei de president van de Poolse handels- en distributieorganisatie Renata Juszkiewicz. Stijgende prijzen hebben mensen ertoe aangezet om dergelijke misdaden te plegen, suggereerde ze, eraan toevoegend dat dit zo is “een enorme uitdaging” voor winkels, terwijl de bedrijfskosten verder stijgen.

Uit het rapport bleek dat vooral voedsel werd gestolen, gevolgd door luxegoederen als dure parfums en sterke dranken, maar ook kleine elektronica.

De Poolse economie vertraagde in 2022 te midden van een stijgende inflatie en een duik in de consumentenbestedingen als gevolg van het conflict in buurland Oekraïne en de impact van sancties tegen Rusland. Officiële statistieken tonen aan dat de inflatie begin 2023 versnelde, waarbij de consumentenprijzen in januari met 17,2% stegen ten opzichte van een jaar geleden. Economen voorspellen dat de inflatie zal blijven stijgen en dat Polen dit jaar naar verwachting een van de hoogste cijfers van de EU zal hebben.

De gouverneur van de centrale bank van Polen, Adam Glapinski, zei dat hij verwacht dat het land een recessie zal vermijden, hoewel er in het eerste kwartaal van het jaar tijdelijke schommelingen kunnen zijn.

