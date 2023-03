Voorzitter van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor Oekraïne, Erik Mose, centrum, en leden Jasminka Dzumhur, links, en Pablo de Greiff wonen een persconferentie bij om het rapport met hun laatste bevindingen te presenteren in Genève op 16 maart. (Fabrice Coffrini/AFP /Getty-afbeeldingen)

Volgens een commissie van de Verenigde Naties heeft Rusland tijdens zijn oorlog in Oekraïne een reeks oorlogsmisdaden begaan.

Het land heeft “een breed scala aan schendingen van de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht” begaan in Oekraïne, volgens een rapport van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie over Oekraïne dat donderdag is vrijgegeven.

Het rapport beweert dat de door de Russen gepleegde oorlogsmisdaden onder meer “aanvallen op burgers en energiegerelateerde infrastructuur, opzettelijke moorden, onwettige opsluiting, marteling, verkrachting en ander seksueel geweld omvatten, evenals onwettige overdrachten en deportaties van kinderen”.

Het rapport documenteerde ook een klein aantal schendingen begaan door de Oekraïense strijdkrachten, “waaronder waarschijnlijk willekeurige aanvallen en twee incidenten die kwalificeerden als oorlogsmisdaden, waarbij Russische krijgsgevangenen werden neergeschoten, gewond en gemarteld”, aldus een VN-verklaring.

Wat meer achtergrond: Deze week zei het Internationaal Strafhof dat het van plan is om twee oorlogsmisdaden te openen die verband houden met de Russische invasie van Oekraïne en arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen “verschillende mensen”, aldus The New York Times en Reuters, daarbij verwijzend naar huidige en voormalige functionarissen met kennis van zaken van het besluit die niet bevoegd waren om in het openbaar te spreken.

In februari zei de Amerikaanse regering dat ze had vastgesteld dat Rusland misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan.

In maart 2022 verklaarde de Amerikaanse regering dat leden van de Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden hadden gepleegd in Oekraïne.