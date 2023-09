CNN

—



Polen gab am Mittwoch bekannt, dass es die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen werde, da es zwischen den beiden Ländern zu einem wachsenden Streit über ein vorübergehendes Verbot der ukrainischen Getreideimporte kommt.

„Wir transferieren keine Waffen mehr in die Ukraine, weil wir jetzt Polen bewaffnen“, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in den sozialen Medien.

Polen ist seit der Invasion Moskaus in seinem Nachbarn seit langem einer der entschiedensten Unterstützer der Ukraine, zusammen mit mehreren ehemaligen Ostblockstaaten, die befürchten, dass sie der nächste sein könnten, wenn der Expansionskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin erfolgreich ist.

Jetzt liegen Kiew und Warschau im Streit.

Das Verbot für ukrainisches Getreide wurde ursprünglich Anfang des Jahres von mehreren Ländern der Europäischen Union verhängt, um den Lebensunterhalt der örtlichen Bauern zu schützen, die befürchten, durch die niedrigen Preise für ukrainisches Getreide unterboten zu werden.

Letzte Woche kündigte die EU Pläne an, das Verbot auszusetzen. Aber drei Nationen – Polen, Ungarn und die Slowakei – sagten, sie wollten sich der Änderung widersetzen und die Beschränkungen beibehalten.

Dies löste Proteste in der Ukraine aus, die diese Woche in dieser Angelegenheit Klagen gegen alle drei Länder einreichte.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach sich am Mittwoch in seiner Ansprache vor der UN-Generalversammlung gegen das Verbot aus und sagte: „Es ist alarmierend zu sehen, wie einige in Europa, einige unserer Freunde in Europa, in einem politischen Theater Solidarität spielen und daraus einen Thriller machen.“ das Getreide.“

Er fügte hinzu, dass es den Anschein erwecke, dass die beteiligten Nationen „ihre eigene Rolle zu spielen scheinen, in Wirklichkeit aber dabei helfen, die Bühne für einen Moskauer Akteur zu bereiten.“

Zelenskys Äußerungen lösten in Polen eine sofortige Verurteilung aus, und das Außenministerium berief den ukrainischen Botschafter in Warschau ein, um seinen „starken Protest“ zu übermitteln.

Der polnische Außenminister Pawel Jablonski sagte dem ukrainischen Botschafter, Selenskyjs Behauptung sei „unwahr“, zumal Polen „die Ukraine seit den ersten Kriegstagen unterstützt“ habe.

Er fügte hinzu, dass „in multilateralen Foren Druck auf Polen auszuüben oder Beschwerden an internationale Tribunale zu richten, keine geeigneten Methoden zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen unseren Ländern sind“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

In einem Fernsehinterview sagte Premierminister Morawiecki, er würde nicht riskieren, den polnischen Markt zu destabilisieren, indem er ukrainische Getreideimporte akzeptierte, aber er würde die Durchreise durch Polen nicht verhindern, berichtete die polnische nationale Nachrichtenagentur PAP.

„Selbstverständlich werden wir den Transit ukrainischer Waren aufrechterhalten. Polen trägt dadurch keine Kosten. Im Gegenteil, man könnte sagen, dass wir daran verdienen“, sagte Morawiecki laut PAP.

Morawiecki warf den ukrainischen Oligarchen außerdem vor, sie hätten „ihr Getreide auf den polnischen Markt gedrängt“, ohne sich um die örtlichen Bauern zu kümmern, und sagte, Polen werde sich nun auf die Lieferung „der modernsten Waffen“ für seine eigenen Zwecke konzentrieren, berichtete PAP.

„Wenn man sich verteidigen will, muss man etwas haben, womit man sich verteidigen kann“, sagte Morawiecki.

Warschau hat unter den NATO-Verbündeten eine Vorreiterrolle bei der Versorgung Kiews mit schweren Waffen übernommen. Im Frühjahr schickte Polen als erstes NATO-Land Kampfflugzeuge in die Ukraine – Monate vor den Vereinigten Staaten, die sich erst letzten Monat bereit erklärten, den Transfer von F-16-Kampfflugzeugen zu genehmigen, bis die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte abgeschlossen ist.

Polen hat zuvor auch mehr als 200 Panzer sowjetischen Typs in die Ukraine geschickt. Der Großteil westlicher Militärausrüstung und anderer Lieferungen gelangt über Polen in die Ukraine und das Land beherbergt nach Angaben der Vereinten Nationen 1,6 Millionen ukrainische Flüchtlinge.

Nach Angaben des Kieler Instituts über die Höhe der Spenden verschiedener Nationen an die Ukraine hat Polen 4,27 Milliarden Euro (ca. 4,54 Milliarden US-Dollar) zugesagt, eine Kombination aus militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe.

Auch der polnische Präsident Andrzej Duda forderte am Mittwoch auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, dem Russland als ständiges Mitglied angehört, mehr Einigkeit und Handeln.

„Wenn wir heute nicht solidarisch handeln, um die Grundwerte des Völkerrechts zu verteidigen, könnte es morgen zu spät sein“, sagte er und fügte hinzu, dass der „strategische Wandel“, der nach der russischen Invasion in der Ukraine eingetreten sei, nicht vorübergehender Natur sei.

„Wir leben in einer neuen Ära der Unsicherheit“, sagte Duda.