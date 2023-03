Rzeczpospolita meldde dat voortvluchtigen uit het buurland onterecht zo’n 450.000 dollar hebben ontvangen

Poolse functionarissen proberen de sociale bijstand terug te vorderen die ze ten onrechte aan Oekraïense vluchtelingen hadden toegewezen nadat ze Polen hadden verlaten, meldde Rzeczpospolita woensdag.

Volgens de outlet betaalde de Poolse socialeverzekeringsinstelling (ZUS) ongeveer twee miljoen Poolse zloty ($ 450.000) aan Oekraïners binnen twee programma’s die maandelijkse betalingen van 300 ($ 67) en 500 zloty ($ 112) per maand per kind uitdeelden, ondanks dat de vluchtelingen geen recht op deze hulp.

Het werkelijke bedrag van de hulp die zonder geldige reden wordt uitgekeerd, kan echter nog hoger zijn, aldus het rapport. Tot nu toe zou ZUS van dit bedrag slechts 35.300 Poolse zloty ($ 8.000) hebben teruggekregen.

ZUS-woordvoerder Pawel Zebrowski vertelde het Poolse dagblad dat de organisatie “geeft achtereenvolgens verdere beslissingen over ten onrechte geïnde uitkeringen en verplicht haar begunstigden om ze terug te geven”, eraan toevoegend dat ze twee jaar de tijd hebben om dat te doen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, wordt de hulp die hij krijgt van de lokale autoriteiten of ZUS opgeschort als een Oekraïense vluchteling het grondgebied van Polen verlaat. Indien de vluchteling langer dan 30 dagen buiten Polen verblijft, verliest hij volledig het recht op alle voordelen verbonden aan deze status.









Warschau heeft de afgelopen weken de regels voor Oekraïense vluchtelingen aangescherpt. Vanaf maart 2023 mogen ze vanaf het moment dat ze in het land aankomen slechts 120 dagen gratis in een tijdelijk onderkomen wonen. Daarna moeten ze 50% van hun kosten van levensonderhoud betalen, maar niet meer dan $ 9 per dag. In mei zullen deze cijfers stijgen tot respectievelijk 75% en $ 13.

Volgens de nieuwe regels is ZUS tijdelijk gestopt met het betalen van uitkeringen aan zo’n 3.200 Oekraïense burgers die het land hebben verlaten. Zebrowski beloofde echter dat de hulp zou worden hersteld als de vluchteling binnen een maand zou terugkeren.

Sinds het begin van het conflict tussen Moskou en Kiev in februari 2022 zijn miljoenen Oekraïense vluchtelingen het land ontvlucht naar de EU, waarbij buurland Polen een van hun belangrijkste bestemmingen is geworden. Volgens gegevens van de VN verblijven er nog steeds meer dan 1,5 miljoen geregistreerde Oekraïense vluchtelingen op het grondgebied van het land.