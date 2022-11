Polen von ukrainischer Rakete getroffen – AP – RT Russland & ehemalige Sowjetunion

Drei US-Beamte sagten der Nachrichtenagentur, das Projektil sei wahrscheinlich von Kiews Streitkräften abgefeuert worden

Eine Rakete, die am Dienstag polnisches Territorium traf und zwei Zivilisten tötete, wurde höchstwahrscheinlich aus der Ukraine abgefeuert, nicht aus Russland, sagten US-Beamte gegenüber Associated Press.

Nach vorläufigen Einschätzungen wurde das Projektil von der ukrainischen Luftverteidigung inmitten eines groß angelegten russischen Bombardements der ukrainischen Energieinfrastruktur abgefeuert, berichtete AP am Mittwoch.

Die Informationen stammten von drei US-Beamten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, da sie nicht befugt waren, das Thema öffentlich zu diskutieren.

Ein früherer Bericht von AP unter Berufung auf a „hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter“, sagte, es sei eine russische Rakete, die auf polnischem Territorium gelandet sei. Das Pentagon lehnte es jedoch ab, die Behauptung zu bestätigen, als es danach gefragt wurde.

US-Präsident Joe Biden, der während des G20-Gipfels in Indonesien Konsultationen mit NATO-Verbündeten über den Vorfall abhielt, sagte dast „Es ist nach Ansicht der Flugbahn unwahrscheinlich, dass es [the missile] wurde aus Russland gefeuert.“









Er forderte die Öffentlichkeit jedoch dringend auf, bis zum Ende der Ermittlungen zu warten, und versprach volle Unterstützung für die Untersuchung, die jetzt von Warschau durchgeführt wird.

Bidens polnischer Amtskollege Andrzej Duda deutete nur an, dass es sich bei der Rakete, bei der zwei Menschen im Dorf Przewodow nahe der polnischen Grenze zur Ukraine getötet wurden, um einen Raketenangriff handelte „höchstwahrscheinlich“ Russisch hergestellt.

Die Kiewer Streitkräfte unterhalten noch immer einen Bestand an sowjetischen Raketen, einschließlich Raketen für S-300-Luftverteidigungssysteme.

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky hat jedoch schnell Russland für den Vorfall verantwortlich gemacht und die NATO, der Polen angehört, dazu aufgefordert „Handlung“ gegen das „Angriff auf die kollektive Sicherheit“

Moskau hat jede Beteiligung an der Raketenlandung in Przewodow bestritten und erklärt, dass russische Streitkräfte an diesem Tag keine Angriffe auf Ziele nahe der polnisch-ukrainischen Grenze durchgeführt hätten.