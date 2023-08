Die Behörden in Polen haben einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Mitglied eines russischen Spionagenetzwerks zu sein, sagte Innenminister Mariusz Kaminski am Freitag.

Durch die jüngste Festnahme erhöht sich die Gesamtzahl der Personen, die im Rahmen einer Untersuchung der russischen Spionage festgehalten werden, auf 16.

„Der Weißrusse Michail A. beteiligte sich an der Erkundung militärischer Einrichtungen und Häfen. Er übte auch Propagandaaktivitäten für Russland aus. Er wurde in Gewahrsam genommen“, schrieb Kaminski auf der Nachrichtenplattform X, früher bekannt als Twitter.

In einer Erklärung vom Freitag sagte die polnische Regierung, der inhaftierte Mann sei im Jahr 2021 in das Land eingereist und habe „Kontakte zu Bürgern der Russischen Föderation unterhalten, mit denen er sich in Sankt Petersburg und auf der Krim traf“.

„Der Mann wechselte häufig die Kommunikationsmittel und vernichtete Spuren seiner kriminellen Aktivitäten“, heißt es in der Erklärung weiter. Der 39-jährige Verdächtige bekannte sich „teilweise schuldig“.

Im Juni nahm Polen außerdem einen russischen Eishockeyspieler wegen Spionagevorwürfen fest.

Russen und Weißrussen in Litauen erklärten das nationale Sicherheitsrisiko

Ebenfalls am Freitag erklärte Litauen, dass mehr als tausend im Land lebende Bürger Russlands und Weißrusslands eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten.

Nach Angaben der Migrationsbehörde waren 910 belarussische und 254 russische Staatsbürger.

Das Land sagte, es entziehe ihnen ihre dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, nachdem es Russen und Weißrussen gebeten hatte, einen Fragebogen auszufüllen, in dem sie ihre Meinung zur russischen Invasion in der Ukraine und zum Status der Krim, dem ukrainischen Territorium, das Russland 2014 annektierte, einholten.

Diejenigen, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit gelten, sind nur ein Bruchteil der 58.000 Weißrussen und 16.000 Russen, die in Litauen leben. Litauen ist in den letzten Jahren zu einem Zufluchtsort für viele Menschen geworden, die vor der Unterdrückung in ihren Heimatländern geflohen sind.

Polen und Litauen verschärfen die Sicherheit an der Grenze zu Weißrussland

Polen und Litauen gaben am Donnerstag nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs beider Länder in der polnischen Grenzstadt Suwalki bekannt, dass sie die Sicherheit an ihren Grenzen zu Weißrussland erhöhen würden.

Die Entscheidung folgt auf die kürzliche Ankunft Tausender Kämpfer der russischen Söldnerarmee Wagner in Weißrussland, nachdem ihre Meuterei gegen Moskau im vergangenen Monat gescheitert war.

In den letzten zwei Jahren erlaubte der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko Migranten und Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Afrika, sein Land zu durchqueren und zu versuchen, nach Litauen und Polen – beides EU-Mitglieder – zu gelangen.

Warschau befürchtet, dass die Wagner-Kämpfer, von denen einige nahe der polnischen Grenze stationiert sind, die Kontrolle über den Migrantenschmuggel übernehmen und sogar versuchen könnten, mit den Migranten in EU-Territorium einzudringen.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte, Warschau entsende zusätzliche Soldaten, Grenzschutzbeamte und Polizisten an die Grenze und verstärke die Grenzbefestigungen.

Grenzen könnten geschlossen werden

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda schloss unterdessen nicht aus, dass die Grenzen zu Weißrussland bei Bedarf koordiniert geschlossen werden könnten.

„Eines ist völlig klar: Es wäre eine zu große Versuchung für Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, ihre (Wagners) Präsenz in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht für mögliche Provokationen gegen NATO-Staaten zu nutzen“, sagte Nauseda.

Anfang dieser Woche gab Warschau bekannt, dass zwei belarussische Militärhubschrauber den polnischen Luftraum verletzt hätten, was auch zu der Entscheidung führte, seine Ostgrenze zu verstärken.

mm/wd (AFP, AP, Reuters)