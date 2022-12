Polen verdoppelt seine Forderung nach Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg — RT World News

Der Ukraine-Konflikt dürfe einer Lösung des Problems nicht im Wege stehen, sagte der Warschauer Botschafter in Berlin

Polen habe nicht vor, die Angelegenheit der deutschen Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg beizulegen, erklärte Dariusz Pawlos, der neue Gesandte der Nation in Berlin, am Samstag. Anfang des Herbstes legte Warschau seinem Nachbarn eine Restitutionsrechnung in Höhe von satten 1,3 Billionen Euro (1,37 Billionen US-Dollar) vor.

Im Gespräch mit der Zeitung Die Welt sagte Pawlos, dass die deutsche Regierung „betrachtet das Thema als rechtlich abgeschlossen“, Warschau „glaube nicht.“ Er wies darauf hin, dass Polen während des Zweiten Weltkriegs ein Drittel seiner Bevölkerung durch die Gräueltaten der Nazis verloren habe und dass die beiden Länder nach dem Krieg nie einen Vertrag unterzeichnet hätten, der alle Reparationsforderungen regeln würde.

Der Botschafter erkannte an, dass die Reparationsfrage a „schmerzlich“ eine für alle Beteiligten, merkte aber an, dass der anhaltende Ukraine-Konflikt seiner Lösung angesichts dessen nicht im Wege stehen sollte „Es gibt keinen guten Zeitpunkt für eine solche Forderung.“

„Ich finde es wichtig, gerade in Kriegszeiten daran zu denken, dass Kriegsverbrechen nicht verjähren.“ betonte Pawlos.









Er wehrte auch Spekulationen ab, dass Polens Forderungen nur ein Instrument seien, das während des nationalen Wahlkampfs eingesetzt werden sollte. „Es wäre unklug zu glauben, dass das Problem nach den Wahlen 2023 einfach verschwinden würde“, sagte er und fügte hinzu, dass Warschaus Behauptungen auf massiver öffentlicher Unterstützung beruhen und auch von der Bürgerplattform, der größten Oppositionspartei, unterstützt werden.

Die Entschädigung für den Schaden, den Nazideutschland Polen zwischen 1939 und 1945 zugefügt hat, bleibt ein heikles Thema zwischen den beiden EU-Staaten. Berlin besteht darauf, dass die Angelegenheit geregelt wurde, als Warschau 1953 im Rahmen eines Abkommens mit der DDR auf sein Recht auf Restitutionen verzichtete, und dass die Angelegenheit durch einen Vertrag über die deutsche Wiedervereinigung von 1990 endgültig geregelt wurde. In den 1990er Jahren leistete Berlin Einmalzahlungen an Opfer von Zwangsarbeit und ehemalige Häftlinge der NS-Konzentrationslager.

Polen hingegen besteht darauf, dass die Verzichtserklärung von 1953 auf Druck Moskaus unterzeichnet und von der Teilnahme an den Verhandlungen von 1990 ausgeschlossen wurde.

Ende Oktober veröffentlichte Warschau eine offizielle Forderung nach Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro (1,37 Billionen US-Dollar). Darüber hinaus sagte Polen, es wolle, dass Deutschland von den Nazis geplünderte und noch im Land aufbewahrte Kulturgüter zurückgibt und gleichzeitig etwas zurückgibt „Aktiva und Passiva der polnischen Staatsbanken und Kreditinstitute“ im Zweiten Weltkrieg vom Dritten Reich beschlagnahmt.